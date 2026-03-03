Лукашенко оценил условия содержания телят! Подробности рабочей поездки в Логойский район

В Логойском районе Александр Лукашенко 28 февраля детально изучил организацию содержания скота в целом и новорожденных телят в частности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об уходе за «малышами» Президент подробно расспросил зоотехников. Кстати, среди них был и уроженец Мали, государства в Западной Африке, для которого Беларусь стала второй родиной. Глава государства зашел в цех, где, говоря человеческим языком, коровы готовятся к родам. Особенность. В этом же помещении, но с другой стороны, содержат и подрощенных телят, после того, как они пройдут через профилакторий, конечно. Здесь сегодня все спокойно, красиво, как по книжке, но мы же понимаем, что, во-первых, так далеко не везде, а во-вторых, даже тут не факт, что было вчера. До того, как узнали, что едет Президент. Хотя, вообще-то, факт… Это опытным глазом видно.

– У меня такой же подход, как и здесь.

– Мне твои подходы не нужны. Мне нужен конкретный результат. Вместе с губернатором вы это как «Отче наш» должны знать. И подстилать постоянно. Одна из лучших ферм. Но я же вижу, что тут соломы набросали перед моим приездом и опилок. Я заезжал, посмотрел на скирду опилок, все понял. А тут постоянно они бедные, наверное, на ногах сутками стоят. Лежат, отдыхают коровы. Или ты этого не видишь как зоотехник?

– Нет, я вижу, что все коровы лежат, отдыхают.

– Отдыхают, потому что они в говне здесь стояли. Какие технологические приемы здесь должны быть? Никаких. Мы все это знаем. Что, соломы не хватает? Привезти солому и подстелить – постоянно. Вот так, Алексей, ну хотя бы так должно быть. Ну что тут не хватает? Дисциплину, порядок навести. Скажи, что тебе надо. Два пистолета, три пулемета, шесть военных, милиция. Завтра будут. Мы можем потерять то, чем сегодня гордимся. Ах, мы аграрии, у нас сельское хозяйство такое – мы все потеряем. Вот так коровы должны спокойно… Это перед растелом у тех коровы?

– Да.

– Они должны все время лежать в сухом и отдыхать. Понимаешь? И им предстоит самая тяжелая участь – растелиться. За сохранностью скота на этом комплексе следит главный зоотехник с 20-летним стажем. Шака Кейта родом из Мали. Но учился у нас, притом закончил один вуз с Президентом и даже прежде сегодняшней встречи был с ним знаком. Потому по многим вопросам сегодня глава государства апеллировал именно к нему.

– У нас желающих приехать из Азии и Африки много, но мы очень тщательно их подбираем. И даже из Украины мы приглашаем людей, или кто хочет у нас остаться, семейных. Мать, отец, детки. Это уже надежно и никогда проблем нам создавать не будут. Я думаю, он у тебя проблем не создает здесь?

– Нет.

– Работает хорошо?

– Хорошо. Взгляд со стороны нужен. Продолжая начатую тему шефства, доказательства нашлись прямо под ногами. Какими бы замечательными хозяева ни были, все же время от времени «клининг» будет не лишним.