Для меня это ребенок! Лукашенко призвал «по-человечески» относиться к телятам

Александр Лукашенко посетил хозяйство Логойского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повод – посмотреть профилакторий, по примеру которого будут строить еще сотню в Минской области. И, по идее, это должно приблизить нас к решению проблемы с падежом скота. Только в центральном регионе за январь пало 4900 голов. В этом хозяйстве – две.

Вот тот самый образцовый профилакторий, построили его два года назад за 400 тысяч рублей. Считается оптимальным. Деревянные перекрытия, металлические перегородки и пластиковые домики. Да, менее экологичные, чем деревянные, зато дают возможность дезинфицировать и избегать распространения инфекций.

Президента интересуют детали. Например, правильно ли то, что теленка от мамы забирают сразу и нормально ли, что даже в последний день зимы, когда на улице греет почти весеннее солнце и далеко не минус – в помещении зябко человеку.

Александр Лукашенко:

Надо построить такие профилактории для теляток. Они вот с удовольствием отдыхают. Даже, ну, конечно, посмотреть надо и двери тут сделать нормальные, для зимы. Потому что сквозняки все равно будут.

Если надо где-то подогреть, вот у меня дома маленькая пушка стоит, тепло. Но у меня закрывается хорошо. В морозы у меня была плюсовая температура стабильно до плюс 10 и выше. Но надо. Поставили больше для людей. Они поставили пушечку эту, подогрели и все.

– Комфортно себя чувствовали.

– Ну, если хорошо, то хорошо. Это вам виднее. Но надо по-человечески к ним относиться. Для меня это ребенок. Понимаешь?

– Да.

–Ты в деревне родилась или в городе?

– В городе.

– Ну, ты-то минчанка. А для меня это родное. Понимаешь? Все равно. Когда в деревне родился человек, он относится... Я вырос среди животных. Поэтому я как человек не переношу, когда гибнет вот такая малютка. Почему гибнет? Потому что мы ее не спасли. Так что же мы за люди тогда?

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