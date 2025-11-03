В Беларуси обновили перечень профессий для трудовых мигрантов. Устроить в упрощенном порядке иностранцев можно по 47 специальностям. В сравнении с прошлым списком, нынешний стал меньше. Но появилась и новая позиция – овощевод. Должности служащих не изменились, в основном, иностранцев принимают на медицинские и инженерные специальности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минтруда отметили, что трудоустройство по этой схеме проходит в упрощенном порядке. При приеме на работу мигрантов нанимателю достаточно уведомить органы внутренних дел. Если профессия в списке не значится, то механизм другой – необходимо получить специальное разрешение.

Максим Флоринский, начальник главного управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Министерство труда и социальной защиты с 10 октября определило новый перечень профессий, по которым иностранцы могут трудоустраиваться в упрощенном порядке. Он включает в себя 47 позиций – это 29 профессий рабочих и 18 позиций служащих. Мы подошли к нему очень по-новому, скажем так, посмотрели, насколько сегодня это востребовано со стороны нанимателей и со стороны самих иностранцев.

Сейчас в Беларуси работают около 32 тысяч иностранных граждан, что в полтора раза больше показателя 2024 года. Мигранты – из 114 стран. Больше половины – из Туркменистана и Узбекистана. 70 % иностранцев заняты в рабочих профессиях. В основном они востребованы в транспортной и торговой сферах.