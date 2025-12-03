Мир и стабильность! В 2025-м 46 иностранцев в Дзержинском районе получили белорусское гражданство

Новый дом и мирное небо над головой. Недавно восемь украинцев, которые сейчас живут в Дзержинском районе, получили паспорта и произнесли клятву на верность нашей стране, дали обещание соблюдать законодательство и Конституцию, быть патриотами, уважать государственные символы, духовные и культурные ценности народа. Всего с начала 2025 года в районе гражданство оформили уже 46 иностранцев, сообщили в программе «Минщина». Теперь они могут официально назвать Беларусь своей второй Родиной.

Марина Понятенко переехала в Беларусь из Украины вместе с семьей еще в 2014 году. В нашей стране обрели не только мирное небо, но и стабильность. Изначально супруги перебрались в Брестскую область. Выбрали сельское хозяйство. А дальше решили поменять прописку. И карта выпала на Дзержинск.

Марина Понятенко, ведущий зоотехник сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Нам очень здесь нравится. Беларусь как многодетным дала нам возможность построиться. Мы построили квартиру в Дзержинске. Дети поступили. Беларусь дала нам именно стабильность, спокойствие. Наши дети не видят войны – это самое главное. Для нас это важно.

Сейчас Марина работает ведущим зоотехником в сельхозпредприятии «Крутогорье-Петковичи», отвечает за здоровье крупного рогатого скота. Уже на профессиональной основе. Параллельно получает второе высшее образование в Гродненском государственном аграрном университете.

Недавно семья Понятенко получила гражданство Беларуси. Их случай один из многих: за этот год статус граждан нашей страны только в Дзержинском районе оформили 46 иностранцев.