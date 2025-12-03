Прямой эфир

Мир и стабильность! В 2025-м 46 иностранцев в Дзержинском районе получили белорусское гражданство

03 декабря 2025 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый дом и мирное небо над головой. Недавно восемь украинцев, которые сейчас живут в Дзержинском районе, получили паспорта и произнесли клятву на верность нашей стране, дали обещание соблюдать законодательство и Конституцию, быть патриотами, уважать государственные символы, духовные и культурные ценности народа. Всего с начала 2025 года в районе гражданство оформили уже 46 иностранцев, сообщили в программе «Минщина». Теперь они могут официально назвать Беларусь своей второй Родиной.

Как сложилась жизнь в Синеокой – сюжет Дарьи Авсюк.

Мир и стабильность! В 2025-м 46 иностранцев в Дзержинском районе получили белорусское гражданство-2

Марина Понятенко переехала в Беларусь из Украины вместе с семьей еще в 2014 году. В нашей стране обрели не только мирное небо, но и стабильность. Изначально супруги перебрались в Брестскую область. Выбрали сельское хозяйство. А дальше решили поменять прописку. И карта выпала на Дзержинск.

Мир и стабильность! В 2025-м 46 иностранцев в Дзержинском районе получили белорусское гражданство-4

Марина Понятенко, ведущий зоотехник сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
Нам очень здесь нравится. Беларусь как многодетным дала нам возможность построиться. Мы построили квартиру в Дзержинске. Дети поступили. Беларусь дала нам именно стабильность, спокойствие. Наши дети не видят войны – это самое главное. Для нас это важно.

Сейчас Марина работает ведущим зоотехником в сельхозпредприятии «Крутогорье-Петковичи», отвечает за здоровье крупного рогатого скота. Уже на профессиональной основе. Параллельно получает второе высшее образование в Гродненском государственном аграрном университете.

Недавно семья Понятенко получила гражданство Беларуси. Их случай один из многих: за этот год статус граждан нашей страны только в Дзержинском районе оформили 46 иностранцев. 

Мир и стабильность! В 2025-м 46 иностранцев в Дзержинском районе получили белорусское гражданство-6

Наталья Гладкая, специалист отделения по гражданству и миграции отдела внутренних дел Дзержинского райисполкома:
Все граждане Украины прибыли в основном из Донецкой области. Сейчас в отношении девяти граждан материалы находятся на рассмотрении в Администрации Президента. Из них есть и граждане Украины, Молдовы, Таджикистана и одно лицо без гражданства, которое приехало к нам из Российской Федерации.

Подробности в видео.

# Иностранцы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Самую высокую новогоднюю ёлку в Минской области установят в Солигорске
03 декабря 2025 14:10

Самую высокую новогоднюю ёлку в Минской области установят в Солигорске

Профильные министры поделились подробностями переговоров лидеров Беларуси и Алжира
03 декабря 2025 13:58

Профильные министры поделились подробностями переговоров лидеров Беларуси и Алжира

Беларусь и Алжир подписали дорожную карту по развитию сотрудничества до 2027 года
03 декабря 2025 13:34

Беларусь и Алжир подписали дорожную карту по развитию сотрудничества до 2027 года