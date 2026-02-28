Нет того порядка, который должен быть – Лукашенко о дисциплине в хозяйстве Логойского района
Александр Лукашенко посетил хозяйство Логойского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повод – посмотреть профилакторий, по примеру которого будут строить еще сотню в Минской области. И, по идее, это должно приблизить нас к решению проблемы с падежом скота. Только в центральном регионе за январь пало 4900 голов. В этом хозяйстве – две.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень технологичная штука. Очень технологичная. Ничего выдумывать не надо. Тем более на практике доказано. Два года, ты говоришь, здесь?
– Два года он эксплуатируется.
– Ну, видно. С практики видно, что это нормальный профилакторий, как называют. Ну, телятник. Нормальный. Отсюда два – два с половиной месяца ты переводишь…
– На групповое.
– Ну, пойдем посмотрим групповое твое. Мы здесь выйдем, посмотрим, как у нее с передней стороны. Вычистила она за ночь или нет.
Президент давно намекал и совсем недавно сказал: если он не озвучивает недостатки, не значит, что не видит их, но раз кому-то это не ясно и важна публичность, то пожалуйста...
Александр Лукашенко:
Алексей Иванович, порядка у нее должного, терпимо, конечно, зима, я понимаю, тут весна. Но нет у нее того порядка, который должен быть.
За воротами профилактория, которые неплохо было бы хотя бы резиной подбить, чтобы не было сквозняков, результаты ночной экспресс-уборки и рутинной бесхозяйственности. Нет, это не ужас ужасный, но это об отношении. Учитывая, что профилакторий позиционируют образцовым и послезавтра на территории готовятся принимать в гостях желающих перенять опыт, все должно выглядеть как-то по-другому.
– А что за хмызняк у тебя там?
– Это стройка, мы выкрашиваем.
– Нет, стройка за забором, а вот хмызняк.
– Забор будем убирать, там кабель будет.
– Нет, я говорю, вот этот хмызняк, что это.
Александр Лукашенко:
Надо железно навести дисциплину. Не будет дисциплины – это вот все будет вот так вот, знаешь, конфетка в говне. Вот так вот будет стоять, а вокруг будет грязюка.
Глава государства поставил дедлайн для наведения порядка – 17 сентября. И чтобы уж совсем всем было понятно, чего он требует, показал наглядно. Неожиданный и резкий поворот.
«Драть их надо как сидорову козу». Президент проверил МТК «Нестановичи-Агро».
Если лед под соломой для неаграриев история не очевидная, журналисты, да и губернатор, с удивлением наблюдали, как Президент орудует вилами, то что делать с тем, что под ногами? Рядовая бесхозяйственность, которую видят абсолютно все. И ее можно искоренить без особых вложений.
Александр Лукашенко:
Вот сюда взять скребок, подбить, подбить и убрать. Но это надо хозяином быть, чтобы не кувыркаться, не спотыкаться здесь. Это не очень затратно.
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