Нет того порядка, который должен быть – Лукашенко о дисциплине в хозяйстве Логойского района

Александр Лукашенко посетил хозяйство Логойского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повод – посмотреть профилакторий, по примеру которого будут строить еще сотню в Минской области. И, по идее, это должно приблизить нас к решению проблемы с падежом скота. Только в центральном регионе за январь пало 4900 голов. В этом хозяйстве – две.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень технологичная штука. Очень технологичная. Ничего выдумывать не надо. Тем более на практике доказано. Два года, ты говоришь, здесь?

– Два года он эксплуатируется.

– Ну, видно. С практики видно, что это нормальный профилакторий, как называют. Ну, телятник. Нормальный. Отсюда два – два с половиной месяца ты переводишь…

– На групповое.

– Ну, пойдем посмотрим групповое твое. Мы здесь выйдем, посмотрим, как у нее с передней стороны. Вычистила она за ночь или нет.

Президент давно намекал и совсем недавно сказал: если он не озвучивает недостатки, не значит, что не видит их, но раз кому-то это не ясно и важна публичность, то пожалуйста...

Александр Лукашенко:

Алексей Иванович, порядка у нее должного, терпимо, конечно, зима, я понимаю, тут весна. Но нет у нее того порядка, который должен быть.