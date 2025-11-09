Почему иностранцы выбирают Беларусь для работы – поговорили с трудовыми мигрантами

В нашей стране обновили список профессий для трудовых мигрантов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если сравнивать с прошлым перечнем, то он стал меньше. Но появилась и новая вакансия – овощевод. Сейчас для приезжих доступно 47 специальностей. В основном это рабочие специальности. Ну, не сказать, что у нас острая нехватка рабочих рук, но в определенных сферах их действительно не хватает, и именно туда направляется трудовой десант. А чтобы гости оставались в Беларуси, их нужно принимать должны образом, как сказал глава государства, относиться как к своим людям. Тогда можно надеяться на взаимность. А ответственность за радушный прием лежит на руководителях тех предприятий, где и устроились иностранцы. Никого на произвол судьбы не бросим. Но и скидок на гражданство не будет. Белорусы, конечно, радушные, но и наши правила нарушать нельзя. О том, как живется и работается в Беларуси зарубежным гостям, на неделе с ними пообщалась Алеся Иванова.

Оксана Александрова родом из Украины. После начала военных действий в родной Харьковской области оставаться было небезопасно. А потому чуть больше года назад вместе с десятилетним сыном переехала в Беларусь. Через центр занятости устроилась на Минский кожевенный завод прессовщиком кож. Здесь сразу обеспечили медицинской страховкой и арендным жильем. В шаговой доступности оказалась и школа для ребенка.

Оксана Александрова, прессовщик кож Минского производственного кожевенного объединения:

Никто не обижал, не сравнится с Украиной, в Украине более разбалованные дети. Здесь мне понравилась форма, все детки одинаковые, какой бы статус не был. И воспитание совсем не сравнится. Тут прививают уважение в Родине, к старшему поколению. В Украине такого нет, там больше к Европе, а в Европе, я считаю, ничего хорошего нет. На Минском кожевенном заводе работают свыше 60 иностранцев. Это граждане Туркменистана, Украины, Азербайджана и Узбекистана. В основном они занимают рабочие специальности, но есть и возможность карьерного роста.

Махым Гулемирова, мастер производственного участка Минского производственного кожевенного объединения:

Я туркменка по национальности. У нас и белорусы, и украинцы, и палестинцы работают. У меня нет любимчиков, ко всем отношусь одинаково. Они меня приняли, и я стараюсь для того, чтобы у нас на заводе все было хорошо, работники были довольны своей работой. В Беларуси насчитывается более 30 тысяч трудовых мигрантов. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Более половины из них – граждане Туркменистана и Узбекистана. Все больше едут к нам из Индии и Непала. Людей привлекает рост экономики и соответствующий рост зарплат. А тех, кто хочет трудиться на благо нашей Родины, в Беларуси готовы обучать, лечить и обеспечивать жильем. Одним словом, всем по потребностям. Беларусь в топе медицинского туризма! За какими услугами едут иностранцы? Читайте здесь.

Ольга Белозерова, заместитель генерального директора Минского производственного кожевенного объединения:

Ко всем работникам на предприятии, будь то белорус, будь то трудовой мигрант, отношение одинаковое. Одинаковые условия работы. Своих людей мы страхуем, заботимся о здоровье, добровольное медицинское страхование. Находимся мы рядом с Минском. Это позволяет обслуживаться в платных клиниках абсолютно бесплатно. Все это покрывает предприятие и страховая компания. У нас есть своя столовая, удешевление питания.

Трудовая миграция – это мировая данность. Люди переезжают в поисках лучшей работы, образования и в целом качества жизни. Миграционный топ возглавляет Америка. Количество приезжих в США 2025-м уже превысило 50 миллионов. А вот в лидерах среди европейских стран Германия, где общее количество переселенцев достигает почти 16 миллионов, что составляет порядка 20 % населения. За последние годы число беженцев в Европе достигло рекордной отметки. Контролировать эти потоки все сложнее. Мигранты приезжают в ЕС пачками. И вместо того, чтобы вкладываться в экономику и ВВП, сидят на социальных пособиях, что финансовым бременем ложится на плечи тех, кто работает и платит налоги. Ситуацию с мигрантами в Беларуси строго контролируют. Причем на каждый стадии. Министерство труда следит за тем, в каких сферах самый больший дефицит кадров, и открывает вакансии по востребованным специальностям. А значит те, кто хочет приехать в Беларусь на работу, могут здраво оценить свои способности и наши трудовые возможности. Так, в стране обновили перечень профессий для трудовых мигрантов, согласно которому иностранцу можно устроиться на работу даже в упрощенном порядке.