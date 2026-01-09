Вопросы получения гражданства Беларуси обсудили в Совете Республики

Изменения в закон о гражданстве рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время заседания изучены дополнительные меры для отдельной категории иностранцев, претендующих на получение белорусского гражданства. Так, будет учитываться их вклад в развитие нашей страны.