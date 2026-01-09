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Вопросы получения гражданства Беларуси обсудили в Совете Республики

09 января 2026 07:13
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Изменения в закон о гражданстве рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время заседания изучены дополнительные меры для отдельной категории иностранцев, претендующих на получение белорусского гражданства. Так, будет учитываться их вклад в развитие нашей страны.

Вопросы получения гражданства Беларуси обсудили в Совете Республики-2

Иван Новиков, начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси:
В прошедшем году в Республику Беларусь с различными целями приехало более 2 миллионов 200 тысяч иностранцев, в том числе в рамках безвизового режима – практически 230 тысяч жителей зарубежных государств.

Вопросы получения гражданства Беларуси обсудили в Совете Республики-4

Также в Беларуси продолжается работа по популяризации перехода граждан на биометрические документы. Они обеспечивают удобство в использовании, расширяют возможности для прохождения административных процедур в проактивном формате и упрощают выезд за пределы страны.

# Закон # Иностранцы в Беларуси # Иван Новиков

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