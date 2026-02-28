Я заскочить могу в любое время и посмотреть – Лукашенко дал напутствие руководству логойского МТК
Александр Лукашенко посетил хозяйство Логойского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повод – посмотреть профилакторий, по примеру которого будут строить еще сотню в Минской области. И, по идее, это должно приблизить нас к решению проблемы с падежом скота. Только в центральном регионе за январь пало 4900 голов. В этом хозяйстве – две.
Губернатор уверен, тенденцию можно переломить. И что касается сохранности скота, дисциплины, то говоря об успешном опыте этого хозяйства, важно подчеркнуть еще одну деталь, которую в ходе визита обошли стороной, но во многом она решает – круглосуточный контроль.
Алексей Кушнаренко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Если брать данные профилакториев, здесь внедрена система видеоконтроля, когда видеосигнал поступает и специалистам, и руководителю непосредственно хозяйства. Для того, чтобы все вертикально, по вертикали, видели, что этот контроль осуществляется.
Ну и технологии. Безусловно, надо применять современные оборудования, современные приборы для того, чтобы минимизировать этот человеческий фактор.
Но эффективнее в наших широтах понимание того, что авторитетный человек может в любой момент заехать. Александр Лукашенко самого себя часто называет подвижным, и это бы качество у него не плохо было бы перенять другим хозяевам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Косяки есть.
– Все исправим.
– Ты же знаешь, тут рядом я заскочить могу в любое время и посмотреть. Смотри, чтобы был порядок. И заставляй людей работать. Не надо людей, как у нас – «площадь большая». Везде, в Дворце Независимости тоже так было. Площадь, надо тысячу человек. Говорю, не надо. Восемь часов у нас рабочий день. Отработайте, больше ничего не надо. Здесь тоже. Восемь часов, если у тебя будет 160 человек работать, идеальный будет порядок в хозяйстве. Скребки привезла, дала, давайте, чистите.
Но ты должна быть здесь каждый день фактически. Почему я и боюсь объединения хозяйств. Крестьяне привыкли своего руководителя видеть каждый день. Они лучше работают, и руководитель их видит. Когда мы объединяем полрайона в одно хозяйство, он садится в кабинет. У него промышленная основа.
Ну, хорошо, если как в «Дзержинском», они там вроде бы работают, и деньги есть, и прочее. Но не всегда и не везде так. Ладно, отдыхайте, у вас же выходной сегодня.
С таким напутствием в субботний день отдыхать едва ли кто-то решился отправиться. Из разговоров было понятно, что у министра и губернатора планы на этот день другие. Все же зима показала: сверху далеко не все видно, разве что общая картина, а складывается она из деталей, на которых постоянно спотыкаемся. Если по земле ходить, конечно.
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