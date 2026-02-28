Я заскочить могу в любое время и посмотреть – Лукашенко дал напутствие руководству логойского МТК

Александр Лукашенко посетил хозяйство Логойского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повод – посмотреть профилакторий, по примеру которого будут строить еще сотню в Минской области. И, по идее, это должно приблизить нас к решению проблемы с падежом скота. Только в центральном регионе за январь пало 4900 голов. В этом хозяйстве – две. Губернатор уверен, тенденцию можно переломить. И что касается сохранности скота, дисциплины, то говоря об успешном опыте этого хозяйства, важно подчеркнуть еще одну деталь, которую в ходе визита обошли стороной, но во многом она решает – круглосуточный контроль.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Если брать данные профилакториев, здесь внедрена система видеоконтроля, когда видеосигнал поступает и специалистам, и руководителю непосредственно хозяйства. Для того, чтобы все вертикально, по вертикали, видели, что этот контроль осуществляется. Ну и технологии. Безусловно, надо применять современные оборудования, современные приборы для того, чтобы минимизировать этот человеческий фактор. Но эффективнее в наших широтах понимание того, что авторитетный человек может в любой момент заехать. Александр Лукашенко самого себя часто называет подвижным, и это бы качество у него не плохо было бы перенять другим хозяевам.