В МВД опровергли сведения о том, что гражданка Индии попала в трудовое рабство в Беларуси

В интернете появилась информация о том, что гражданка Индии приехала в Беларусь на работу, но оказалась в условиях трудового рабства и не может вернуться на родину. Министерство внутренних дел официально опровергло эти сведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Агент из Индии мне предложил и рассказал, что в вашей стране есть хорошая работа, можно заниматься сбором урожая и получать достойную зарплату. За услуги агенту в своей стране я заплатила 500 тысяч рупий. В Беларуси я попала не на ту работу, которую мне обещали, и поэтому я захотела вернуться домой, но у меня не было денег на обратный билет.

Стала звонить своему агенту в Индию, чтобы он мне помог, но его телефон был заблокирован, и я не могла с ним связаться. О своей проблеме я решила написать в интернете, чтобы на родине кто-то заметил его и помог мне вернуться домой. Сейчас мне оказывают помощь белорусские милиционеры. И я очень благодарна им за это.

Органы внутренних дел проводят всестороннюю проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства пребывания иностранки в Беларуси, устанавливают лиц, причастных к ее трудоустройству (включая нанимателей и посредников), и дадут правовую оценку их действиям.