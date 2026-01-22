В МВД опровергли сведения о том, что гражданка Индии попала в трудовое рабство в Беларуси
В интернете появилась информация о том, что гражданка Индии приехала в Беларусь на работу, но оказалась в условиях трудового рабства и не может вернуться на родину. Министерство внутренних дел официально опровергло эти сведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как выяснилось в ходе проверки, в ноябре 2025 года 38-летняя иностранка прибыла в Беларусь с целью трудоустройства.
Агент из Индии мне предложил и рассказал, что в вашей стране есть хорошая работа, можно заниматься сбором урожая и получать достойную зарплату. За услуги агенту в своей стране я заплатила 500 тысяч рупий. В Беларуси я попала не на ту работу, которую мне обещали, и поэтому я захотела вернуться домой, но у меня не было денег на обратный билет.
Стала звонить своему агенту в Индию, чтобы он мне помог, но его телефон был заблокирован, и я не могла с ним связаться. О своей проблеме я решила написать в интернете, чтобы на родине кто-то заметил его и помог мне вернуться домой. Сейчас мне оказывают помощь белорусские милиционеры. И я очень благодарна им за это.
Органы внутренних дел проводят всестороннюю проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства пребывания иностранки в Беларуси, устанавливают лиц, причастных к ее трудоустройству (включая нанимателей и посредников), и дадут правовую оценку их действиям.
Иван Новиков, начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси:
Таким образом, информация в интернете на указанную тему не нашла своего подтверждения. В этой связи напоминаем, что распространение недостоверных сведений в средствах массовой информации и интернете влечет ответственность, предусмотренную законодательством.
Беларусь остается открытой для законопослушных иностранных граждан. При этом государство сохраняет строгий контроль над ситуацией на рынке труда. Любые нарушения, в том числе со стороны посредников, занимающихся трудоустройством иностранцев, не останутся без внимания и могут привести к привлечению виновных к ответственности.