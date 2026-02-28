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«Не вернувшимся из полета» – уникальную выставку о летчиках-героях ВОВ открыли в школе им. Гастелло

28 февраля 2026 17:39
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Подвиг летчиков-героев Великой Отечественной войны и пилотов, выполнявших интернациональный долг – это история о запредельном мужестве и вечной памяти, которая десятилетия спустя возвращается из небытия. В столичной 21-й школе открылась международная выставка «Не вернувшимся из полета», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштаб экспозиции впечатляет: от искореженных фрагментов боевых машин до личных реликвий экипажей, которые до последнего держали штурвал. 

Подробности – у Даниила Дроботова.

«Не вернувшимся из полета» – уникальную выставку о летчиках-героях ВОВ открыли в школе им. Гастелло-2

Каждый экспонат здесь – это прерванный полет ради жизни на земле. Поисковики буквально по крупицам собирали уникальную коллекцию: обломки самолетов и вещи пилотов, найденные на местах крушений.

Рядом с боевым воздушным судном детализированные модели и редкие издания о тех, кто покорял небо. Такое глубокое погружение в историю вдохновляет и нынешнюю молодежь не просто изучать прошлое, но и лично участвовать в его сохранении.

«Не вернувшимся из полета» – уникальную выставку о летчиках-героях ВОВ открыли в школе им. Гастелло-4

Михаил Савицкий, директор Средней школы №21 имени Н.Ф. Гастелло Минска:
Наши ребята, однажды съездив на такую экспедицию, загорелись этим, и мы будем продолжать создавать уже полноценный отряд, чтобы участвовать также в поисковых работах.

«Не вернувшимся из полета» – уникальную выставку о летчиках-героях ВОВ открыли в школе им. Гастелло-6

Символично, что экспозиция открылась именно в школе номер 21 имени Николая Гастелло. Летом 41-го он совершил бессмертный «огненный таран», направив горящий самолет на колонну вражеской техники. Сегодня здесь можно увидеть номерные детали того самого самолета и личные вещи экипажа. Заглянуть в прошлое пришли и те, для кого фамилия Гастелло – не просто строчка в учебнике, а семейная история.

Хочу сказать слова благодарности всем людям, которые задействованы, и краеведам нашим, и поисковикам. Благодаря их работе удалось восполнить настоящий подвиг по крупицам. Подвиг показывает, для чего люди жили, боролись, умирали.

«Не вернувшимся из полета» – уникальную выставку о летчиках-героях ВОВ открыли в школе им. Гастелло-8

Формированию экспозиции предшествует масштабная работа. Отправной точкой для экспедиций часто становятся свидетельства местных жителей. Далее исследовательское и поисковое направление. После обнаружения обломков специалисты идентифицируют борт по номерным деталям и архивным документам. Процесс установления имен и судеб всех членов экипажа – работа кропотливая: порой на полную расшифровку данных одного самолета уходит несколько лет труда.

«Не вернувшимся из полета» – уникальную выставку о летчиках-героях ВОВ открыли в школе им. Гастелло-10

Татьяна Балашова, заместитель руководителя поисковой группы «Авиапоиск-Борисов»:
Есть такие самолеты, к сожалению, по которым 100 % нельзя установить судьбу. Нельзя понять, кто, если нет номера. У нас считается работа завершенной, когда найдем номер самолета. Но не всегда даже по номеру самолета дается подтвердить экипаж. Потому что по 41-му году бывает нет в архиве привязки номера к экипажу.

«Не вернувшимся из полета» – уникальную выставку о летчиках-героях ВОВ открыли в школе им. Гастелло-12

Сегодня проект «Не вернувшимся из полета» успешно реализуется на базе центра «Чтим и помним», который занимается оцифровкой документов, наведением справок о погибших и координацией мемориальной деятельности. Это важная часть масштабного сотрудничества с российскими коллегами, направленного на увековечивание имен павших защитников Отечества.

Подробнее смотрите в видео.

# История # Великая Отечественная война # Выставка # Михаил Савицкий

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