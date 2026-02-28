«Не вернувшимся из полета» – уникальную выставку о летчиках-героях ВОВ открыли в школе им. Гастелло

Подвиг летчиков-героев Великой Отечественной войны и пилотов, выполнявших интернациональный долг – это история о запредельном мужестве и вечной памяти, которая десятилетия спустя возвращается из небытия. В столичной 21-й школе открылась международная выставка «Не вернувшимся из полета», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштаб экспозиции впечатляет: от искореженных фрагментов боевых машин до личных реликвий экипажей, которые до последнего держали штурвал. Подробности – у Даниила Дроботова.

Каждый экспонат здесь – это прерванный полет ради жизни на земле. Поисковики буквально по крупицам собирали уникальную коллекцию: обломки самолетов и вещи пилотов, найденные на местах крушений. Рядом с боевым воздушным судном детализированные модели и редкие издания о тех, кто покорял небо. Такое глубокое погружение в историю вдохновляет и нынешнюю молодежь не просто изучать прошлое, но и лично участвовать в его сохранении.

Михаил Савицкий, директор Средней школы №21 имени Н.Ф. Гастелло Минска:

Наши ребята, однажды съездив на такую экспедицию, загорелись этим, и мы будем продолжать создавать уже полноценный отряд, чтобы участвовать также в поисковых работах.

Символично, что экспозиция открылась именно в школе номер 21 имени Николая Гастелло. Летом 41-го он совершил бессмертный «огненный таран», направив горящий самолет на колонну вражеской техники. Сегодня здесь можно увидеть номерные детали того самого самолета и личные вещи экипажа. Заглянуть в прошлое пришли и те, для кого фамилия Гастелло – не просто строчка в учебнике, а семейная история. Хочу сказать слова благодарности всем людям, которые задействованы, и краеведам нашим, и поисковикам. Благодаря их работе удалось восполнить настоящий подвиг по крупицам. Подвиг показывает, для чего люди жили, боролись, умирали.

Формированию экспозиции предшествует масштабная работа. Отправной точкой для экспедиций часто становятся свидетельства местных жителей. Далее исследовательское и поисковое направление. После обнаружения обломков специалисты идентифицируют борт по номерным деталям и архивным документам. Процесс установления имен и судеб всех членов экипажа – работа кропотливая: порой на полную расшифровку данных одного самолета уходит несколько лет труда.

Татьяна Балашова, заместитель руководителя поисковой группы «Авиапоиск-Борисов»:

Есть такие самолеты, к сожалению, по которым 100 % нельзя установить судьбу. Нельзя понять, кто, если нет номера. У нас считается работа завершенной, когда найдем номер самолета. Но не всегда даже по номеру самолета дается подтвердить экипаж. Потому что по 41-му году бывает нет в архиве привязки номера к экипажу.