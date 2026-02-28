Недельные события настоящего – это день мужества, ни гражданина мира, вечно ищущего себя и место в мире, там, где всегда хорошо, а защитника своего Отечества в любых обстоятельствах. Это даже о внутреннем, которое влияет и внешнее. И внешнее, которое влияет на внутренне. Извечный Союз с Россией. В преддверии главной интеграционной встречи на Москву обрушился сильнейший снегопад: почти месячная норма осадков выпала за сутки. Побитый рекорд вызвал восторг и транспортный коллапс. Были отменены десятки авиарейсов. Но разве что-то может помешать свернуть нашего Президента от заданного курса?

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Сейчас полно всего. Не хватает настоящего, натурального, исконного. Без добавок. Нас уже никакими экспериментами не удивишь. Ни в еде, ни в искусстве, ни в политике, даже в сфере антропологии – привыкаем. К чести нашей модели развития Беларусь все-таки стоит на исконных опорах развития. Это и есть элементы нашей идеологии. Уважение к людям присяги. И в союзе с Россией. А уходящая неделя была ознаменована этими событиями.

Евгений Пустовой:

Безопасности и экономике с начала года уделено больше всего времени в президентской повестке. И это очевидно. Это самые чувствительные сферы жизни для государства и общества. И это теперь самый атакуемые извне сферы. Мы живем под санкциями и под «грохотом» мировой новостной повестки: тотальная милитаризация Европы, а вдоль наших границ создается территория военных баз. Брюссель периодически наступает на грабли прошлого (не рыцарского поведения своих же предков), превращается в очередной и в который уже раз в Еврорейх. А затем как обычно их судьбу решает славянский воин.

Каждая новая война, которую европейский дипстейт успешно начинает, все больше и больше отнимает самостоятельности у европейцев. И у кого еще остались сомнения, что мы пошли правильно. Дружба с Россией не направлена против кого-то, но нас постоянно пытаются рассорить. Слепцы. Из года в год одно и тоже. И особенно перед саммитом Союзного государства. Понятно, нужна если не победа, то хотя бы сенсация.

Слишком много интересантов у такого исхода процесса. Не только еврофункционеры ЕС, но и определенные транскорпорации. Как бы мы ни скромничали по отношению к своей Родине, но у нас есть чем поживиться и что отнять, а значит, надо защищать. Про гигантские кладовые России и говорить не стоит. И из технологий там не все ушло с молотка в эпоху семибанкирщины, хотя для Запада она всегда была бензоколонкой. Но какое бы ни было пренебрежительное отношение к России, сколько кризисов она пережила, ни одна империя не сдюжила, не свалили. Видимо, есть что-то непреодолимое у этого гиганта. И мы с этим гигантом вместе. Ближе, чем кто-либо.