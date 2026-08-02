Новости по тегу #Инна Ветренко

«Это вопросы, которые нужно задать: почему так происходит и почему страдают люди, – непосредственно истеблишменту Евросоюза, который для себя кондиционеры не отключает».
«Безусловно, добро на это ему дал Брюссель. И более того, сказал, что нужно опустить все карты и все возможности, все ресурсы для того, чтобы снизить рейтинг Орбана».
«Эта стена якобы нужна всем, но выгоду от нее получают только те, кто находится рядом».
«Никакого решения в отношении обеспечения безопасности, какого-то стратегического плана, оно вообще не имело даже и смысла», – отметила доктор политических наук.
Когда к власти пришел Владимир Путин и начал собирать Россию, показывать, что у нее есть свои интересы, риторика резко изменилась, что Россия угрожает Польше, – рассказал Мачей Вишневский.
Смотрите 19 октября в 22:00 на РТР-Беларусь.
«Сейчас идет период наращивания или складывания козырей для того, чтобы что-то предложить России».
«Почему революция цветная? Потому что она псевдореволюция».
Не было бы санкций, не было бы того уровня сотрудничества между Беларусью и Россией в рамках Союзного государства. Не было бы санкций, не было бы того роста экономики, которой много и в правительстве говорят.
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