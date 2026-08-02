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Новости по тегу #Инна Ветренко

Климатический кризис и двойные стандарты – Ветренко о глобальном потеплении в Европе
02 августа 2026 19:11

Климатический кризис и двойные стандарты – Ветренко о глобальном потеплении в Европе

Ветренко: ЕС сказал Зеленскому «фас» – и тот организовал травлю Орбана
12 апреля 2026 19:25

Ветренко: ЕС сказал Зеленскому «фас» – и тот организовал травлю Орбана

Стена дронов угрожает полётам гражданской авиации над Европой – аналитики о планах ЕС
19 октября 2025 19:39

Стена дронов угрожает полётам гражданской авиации над Европой – аналитики о планах ЕС

Лукашенко прав – Ветренко назвала причины закрытия границ Польшей
19 октября 2025 19:24

Лукашенко прав – Ветренко назвала причины закрытия границ Польшей

Образ России как врага существует в Польше с 90-х – главред польского информационного портала
19 октября 2025 19:18

Образ России как врага существует в Польше с 90-х – главред польского информационного портала

Запад возводит новый «железный занавес» – кому это нужно и для чего? Обсудим в ток-шоу «Мнения»
18 октября 2025 16:02

Запад возводит новый «железный занавес» – кому это нужно и для чего? Обсудим в ток-шоу «Мнения»

Инна Ветренко: плана для мирных переговоров с Россией у Трампа нет
02 февраля 2025 19:31

Инна Ветренко: плана для мирных переговоров с Россией у Трампа нет

Ветренко: ни в одном из государств, где прошли цветные революции, реальных причин для них не было
02 февраля 2025 19:09

Ветренко: ни в одном из государств, где прошли цветные революции, реальных причин для них не было

Санкции Запада сработали против них самих? Мнения экспертов
25 августа 2024 19:08

Санкции Запада сработали против них самих? Мнения экспертов

«Если бы конфликта в Украине не произошло, его стоило бы придумать для лидеров западного мира». И вот зачем
09 августа 2023 14:42

«Если бы конфликта в Украине не произошло, его стоило бы придумать для лидеров западного мира». И вот зачем

«В отношении Нигера опять видят российский след». Причём здесь «Вагнер» и какая ситуация на самом деле?
09 августа 2023 14:25

«В отношении Нигера опять видят российский след». Причём здесь «Вагнер» и какая ситуация на самом деле?

6000 французских военных базируются в Африке. Какие могут быть действия после переворота в Нигере?
09 августа 2023 14:21

6000 французских военных базируются в Африке. Какие могут быть действия после переворота в Нигере?