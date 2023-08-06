Инна Ветренко: Россия и Беларусь видят в африканских странах союзников и готовы сотрудничать на паритетных началах

Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Сегодняшнюю программу мы начнем с выдержки из одного исторического документа: «Имея в виду определить в духе взаимного доброго согласия благоприятнейшие условия к развитию торговли и цивилизации в некоторых областях Африки, с другой стороны, желая предотвратить несогласия и споры, могущие произойти впоследствии при завладении новыми прибрежными землями Африки и заботясь в то же время о способах к поднятию нравственного и материального благосостояния туземных народонаселений. Решили собрать для этой цели конференцию в Берлине». Это преамбула от заключительного акта Берлинской конференции 1885 года, когда великие державы делили Африку. Согласны ли вы с тем, что Африка – наиболее перспективный континент ближайших десятилетий?

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):

Безусловно, Африка – очень перспективный континент, и союза с Африкой ищут многие страны. Но вопрос заключается в том, на каких условиях они ищут этого союза. До сих пор колониальная политика многих европейских стран и восприятие Африканского континента являются настолько устаревшими и относят нас на тот колониальный период, что мы понимаем, что равных партнеров они не видят среди африканских государств, тогда как Россия и Беларусь видят в африканских странах союзников и готовы с ними сотрудничать на паритетных началах. О чем, в общем-то, и говорилось на втором саммите в Санкт-Петербурге, который недавно закончился.