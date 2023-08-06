Инна Ветренко: Россия и Беларусь видят в африканских странах союзников и готовы сотрудничать на паритетных началах
Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Сегодняшнюю программу мы начнем с выдержки из одного исторического документа: «Имея в виду определить в духе взаимного доброго согласия благоприятнейшие условия к развитию торговли и цивилизации в некоторых областях Африки, с другой стороны, желая предотвратить несогласия и споры, могущие произойти впоследствии при завладении новыми прибрежными землями Африки и заботясь в то же время о способах к поднятию нравственного и материального благосостояния туземных народонаселений. Решили собрать для этой цели конференцию в Берлине». Это преамбула от заключительного акта Берлинской конференции 1885 года, когда великие державы делили Африку.
Согласны ли вы с тем, что Африка – наиболее перспективный континент ближайших десятилетий?
Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):
Безусловно, Африка – очень перспективный континент, и союза с Африкой ищут многие страны. Но вопрос заключается в том, на каких условиях они ищут этого союза. До сих пор колониальная политика многих европейских стран и восприятие Африканского континента являются настолько устаревшими и относят нас на тот колониальный период, что мы понимаем, что равных партнеров они не видят среди африканских государств, тогда как Россия и Беларусь видят в африканских странах союзников и готовы с ними сотрудничать на паритетных началах. О чем, в общем-то, и говорилось на втором саммите в Санкт-Петербурге, который недавно закончился.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Если брать с точки зрения экономики, то вся наша мировая экономика глобальная сейчас переживает кризис перепроизводства. И обратите внимание, что на протяжении последних 30-ти лет сильно Африке внимания не уделяли. В основном использовали ее как сырьевую базу. А именно сейчас, когда вся глобальная экономика подошла к очень сильному кризису перепроизводства, встал вопрос о том, что необходимо вкладывать инвестиции в Африку, направляя туда товары, услуги. Естественно, население Африки, которое составляет 1 миллиард 450 миллионов человек, будет, с одной стороны, являться огромнейшим рынком сбыта этих товаров, а с другой стороны, будет обеспечивать максимальную маржу для корпораций, потому что, естественно, себестоимость рабочей силы в этом регионе предельно низкая. Поэтому крупные корпорации сейчас пытаются по максимуму разделить Африку, и мы видим, какое идет соперничество между ключевыми даже не то что странами или регионами, а ключевыми корпорациями.
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