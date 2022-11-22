Почему Европа всё же заинтересована в мигрантах? Мнение политолога

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Достаточно необычный вопрос, я уверена, что вам прекрасно известна теория великого замещения. Речь идет о версии, что глобалистские элиты сознательно поощряют миграцию в Европу и США из государств третьего мира. Логика понятна. Такой толпой, которая оторвана от корней, думающая исключительно о выживании, гораздо легче управлять, чем белыми коренными европейцами и американцами, которые умеют бороться за свои права. Не является ли нынешний продовольственный кризис лишь одним из средств подстегнуть это новое великое переселение народов?