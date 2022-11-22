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Почему Европа всё же заинтересована в мигрантах? Мнение политолога

22 ноября 2022 14:56
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. 

Надежда Сасс, СТВ:
Достаточно необычный вопрос, я уверена, что вам прекрасно известна теория великого замещения. Речь идет о версии, что глобалистские элиты сознательно поощряют миграцию в Европу и США из государств третьего мира. Логика понятна. Такой толпой, которая оторвана от корней, думающая исключительно о выживании, гораздо легче управлять, чем белыми коренными европейцами и американцами, которые умеют бороться за свои права. Не является ли нынешний продовольственный кризис лишь одним из средств подстегнуть это новое великое переселение народов?

Почему Европа всё же заинтересована в мигрантах? Мнение политолога-1

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):
Вы правы. Толпой, которая ищет кусок хлеба или рабочее место, управлять гораздо проще.

Почему Европа всё же заинтересована в мигрантах? Мнение политолога-4

Вадим Боровик, политолог:
Они заинтересованы в мигрантах, но в управляемых миграционных потоках, принимать, проводить селекцию. Брать, кто нужен. Неуправляемая миграция их пугает.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Инна Ветренко # Вадим Боровик # Фотофакт

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