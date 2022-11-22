«Формально санкций нет, но ничего не едет». Почему Россия недовольна зерновой сделкой?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Вадим Боровик, политолог: Зачем взорвали «Северные потоки»? Потому что чтобы доставлять сжиженный газ, надо выстраивать инфраструктуру. Инвестору выгодно строить инфраструктуру под сжиженный газ, если контракт минимум 20 лет. Они его уничтожили, сегодня будут строить. В чем проблема? Мы не должны затягивать военную операцию, не должны допускать эскалацию, потому что перестраиваются транспортно-логистические цепочки, переориентируются потоки, мы теряем рынки. Европу англосаксы ставят в неудобное положение. Одновременный удар по своему конкуренту ЕС, Китаю и России. Мы все теряем. Вот когда мы одумаемся на евразийском континенте…

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):

С кем садиться за стол переговоров? О чем вы говорите? Мы уже сели 22 числа за стол переговоров, когда эта сделка была заключена. К чему это привело? Садиться за стол переговоров, решать, как отладить и продлить эту сделку, как включить новые товары. Мы сейчас с вами говорим только о зерновых, еще снято эмбарго в отношении удобрений. Но логистика под удобрения не выстроена. Нам говорят, что нужно садиться и договариваться. Как можно договариваться с Украиной, если отойдя два шага от стола переговоров, она начинает делать провокации.

Вадим Боровик:

Вы говорите о чем? Что у вас санкций нет. Вы не можете оплатить, застраховать. Ничего не работает, все это фикция. Почему Россия недовольна этой зерновой сделкой? Потому что формально санкций нет, но ничего не едет.

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