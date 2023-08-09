«Если бы конфликта в Украине не произошло, его стоило бы придумать для лидеров западного мира». И вот зачем

Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Мне кажется, если бы конфликта в Украине не произошло, его стоило бы придумать для лидеров западного мира, потому как они были убеждены, что Россия сфокусируются исключительно на этом регионе и не хватит ресурсов, сил, возможностей участвовать в достаточно благополучных взаимоотношениях и с Китайской Народной Республикой, и в Африке присутствовать, и в Арктике проводить свою деятельность. Но вышло иначе.

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):

Это очень болезненная тема в отношении украинского конфликта для России, когда идет СВО и гибнут наши ребята. Просто никто не ожидал, что Россия предпримет такие действия и начнет специальную военную операцию, хотя конфликт начался в феврале 2014 года, мы это прекрасно знаем. И никто не ожидал, что Россия не окажется в изоляции и вокруг нее сплотятся те страны, даже те страны, от которых не ожидали. Страны африканского континента.

Буркина-Фасо, конец сентября 2020 года, переворот. К власти приходит молодой капитан военного подразделения «Кобра», который с зажигательной речью выступил на саммите и сказал, что мы должны поднять головы, должны перестать быть рабами. Мы обладаем большими ресурсами, и нам есть кому помочь и протянуть руку помощи. Это зажигательная речь, которая закончилась словами Че Гевары «родина или смерть». Об этом очень много писали. Я даже сама переводила полностью всю его речь. Мне была интересна его риторика. Кстати, очень грамотный.