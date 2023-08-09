6000 французских военных базируются в Африке. Какие могут быть действия после переворота в Нигере?

Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Еще в начале марта Эммануэль Макрон заявил о планах снизить военную активность Франции в Африке и переориентироваться на расширение экономических связи. Однако при этом около 6 000 военнослужащих Франции по сей день остаются на территории шести стран Африки.

Надежда Сасс:

Карта военного присутствия Франции. Какие действия могут быть со стороны Франции? Потому как мы видим, что теряется ключевой элемент по важности и экономической, и в целом внешнеполитической для страны.