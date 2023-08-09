6000 французских военных базируются в Африке. Какие могут быть действия после переворота в Нигере?
Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Еще в начале марта Эммануэль Макрон заявил о планах снизить военную активность Франции в Африке и переориентироваться на расширение экономических связи. Однако при этом около 6 000 военнослужащих Франции по сей день остаются на территории шести стран Африки.
Надежда Сасс:
Карта военного присутствия Франции. Какие действия могут быть со стороны Франции? Потому как мы видим, что теряется ключевой элемент по важности и экономической, и в целом внешнеполитической для страны.
Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):
Для французов все эти политические заявления, что они начинают расширять экономическое взаимовыгодное сотрудничество с Нигером и снижают военное, – это только популистская риторика. Ведь это так легко за счет военного присутствия, лояльного президента, элиты, расставленной на своих местах, которая принимает лояльные решения по отношению к Франции, получать этот уран.
Сейчас они столкнулись с тем, и я думаю, что находятся в некоторой степени в растерянности, особенно после заявлений, которые были озвучены со стороны соседей. Ведь Франция считала, что Африка – колония, в которой управлять можно если не за счет одной страны, то за счет коалиции других стран. А здесь получается, что главный поставщик урана сейчас уходит, приостанавливает поставки. Соседи не соглашаются на военное вмешательство. И здесь включается еще один очень важный фактор.
Инна Ветренко:
Нигер заявил о том, что он хочет присоединиться к организации международной – к БРИКС. Они хотят вступить в состав БРИКС. Их заявка была пока еще артикулированная в словесной форме. Нет письменной заявки, в отличие от Алжира, которую будут рассматривать на ближайшем саммите стран БРИКС в ЮАР.
Ее услышали, на нее обратили внимание. Если сейчас то правительство, которое пришло к власти, будет представлять интересы страны, и будет включено в международное взаимодействие, и войдет в состав, или будет принята заявка на вхождение в БРИКС, это говорит о том, что полное влияние Франции здесь утеряно.
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