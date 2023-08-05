Прямой эфир

«Не эксплуатируйте нас!» Африка против Запада. Что может предложить Беларусь? Анонс «САСС уполномочен заявить»

05 августа 2023 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Второй в мире по площади материк с огромными перспективами. О настоящем и будущем Африки рассуждали эксперты в программе «САСС уполномочен заявить». Куда ведет колониальная политика Запада и что могут предложить африканским странам Беларусь и Россия?

«Не эксплуатируйте нас!» Африка против Запада. Что может предложить Беларусь? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Роль Африки в новой системе международных отношений.

«Не эксплуатируйте нас!» Африка против Запада. Что может предложить Беларусь? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):
Африка очень перспективный континент. Колониальная политика многих европейских стран является настолько устаревшей, что мы понимаем, что равных партнеров они не видят среди африканских государств, тогда как Россия и Беларусь видят в африканских странах союзников и готовы с ними сотрудничать на паритетных началах.

«Не эксплуатируйте нас!» Африка против Запада. Что может предложить Беларусь? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Африканские страны, понимая, какая сейчас геополитическая ситуация, бросили вызов Западу. Они не хотят быть колониями. Они говорят: хотите купить у нас уран – покупайте. Но только по нормальным ценам, не эксплуатируйте нас. Вот в чем разница.

«Не эксплуатируйте нас!» Африка против Запада. Что может предложить Беларусь? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:
Африка в целом начинает искать некую собственную субъектность. И для них антиподом Запада выступает Россия.

«Не эксплуатируйте нас!» Африка против Запада. Что может предложить Беларусь? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Инна Ветренко:
У России и Беларуси есть что предложить в рамках Союзного государства Африканскому континенту.

Алексей Авдонин:
У нас есть большое количество товаров, которые мы, в принципе, можем поставить на Африканский континент и тем самым заместить западные аналоги.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 6 августа, в 21:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Инна Ветренко # Алексей Авдонин # Федор Лукьянов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Политолог: правящему режиму в Варшаве нужно через страх продавать угрозу безопасности для своего населения
04 августа 2023 15:58

Политолог: правящему режиму в Варшаве нужно через страх продавать угрозу безопасности для своего населения

Доля Беларуси на рынках калийных удобрений Африки сократилась до 3%. До санкций было 42%
04 августа 2023 08:12

Доля Беларуси на рынках калийных удобрений Африки сократилась до 3%. До санкций было 42%

Главред «Минского курьера»: Лукашенко привёл страну к тому благосостоянию, как белорусы не жили никогда
03 августа 2023 19:20

Главред «Минского курьера»: Лукашенко привёл страну к тому благосостоянию, как белорусы не жили никогда