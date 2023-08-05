«Не эксплуатируйте нас!» Африка против Запада. Что может предложить Беларусь? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Второй в мире по площади материк с огромными перспективами. О настоящем и будущем Африки рассуждали эксперты в программе «САСС уполномочен заявить». Куда ведет колониальная политика Запада и что могут предложить африканским странам Беларусь и Россия?

Надежда Сасс, СТВ:

Роль Африки в новой системе международных отношений.

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):

Африка очень перспективный континент. Колониальная политика многих европейских стран является настолько устаревшей, что мы понимаем, что равных партнеров они не видят среди африканских государств, тогда как Россия и Беларусь видят в африканских странах союзников и готовы с ними сотрудничать на паритетных началах.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Африканские страны, понимая, какая сейчас геополитическая ситуация, бросили вызов Западу. Они не хотят быть колониями. Они говорят: хотите купить у нас уран – покупайте. Но только по нормальным ценам, не эксплуатируйте нас. Вот в чем разница.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:

Африка в целом начинает искать некую собственную субъектность. И для них антиподом Запада выступает Россия.