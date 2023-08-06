Инна Ветренко: Россия чётко афиширует, с чем заходит в Африку. Для России мир должен быть многополярным
Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Западу проще наблюдать, выискивать российскую руку, но по факту это исключительно суверенное желание того или иного государства. Я думаю, ситуация с Нигером тому подтверждение.
Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):
Да, безусловно. Африканский континент – очень разный континент. Уровень развития не только экономик, но даже элементарно грамотности очень разный. И Европа, которая долгое время использовала страны Африканского континента и народы для того, чтобы иметь дешевую рабочую силу, доступ к тем ресурсам, которые есть в этих государствах, для них всегда это было настолько выгодно, что сейчас, видя, что эти страны, народы воспринимаются совершенно по-другому, как со стороны международных содружеств, организаций и государств, так и внутри стран, вызревают такие протестные и совершенно иные уже отношения. Они боятся потерять свою сферу влияния. Наверное, даже больше здесь такой типичный пример с Конго.
Конго – одна из богатейших стран в плане полезных ископаемых. Там есть нефть, уголь, кобальт, очень редкие металлы. Но добывают все это до сих пор как в рамках бельгийской колонии – очень топорными, архаичными методами. И Россия, так же как и другие цивилизованные страны, предлагают элементарно технологическую помощь, помощь в добывании этих ресурсов, подготовке кадров для этого. Мы уже видим, как на это реагирует Европа. Европа говорит о том, что просто Африка меняет хозяина – одного хозяина на другого. Уйдет бельгийское влияние, уйдет из большинства стран французское влияние, придет российское влияние.
Инна Ветренко:
Дело в том, что Россия изначально четко афиширует свои позиции – с чем она в Африку заходит. Для России мир должен быть многополярным. В многополярном мире национальные, суверенные государства играют главную скрипку. Они главные акторы в международных отношениях. Поэтому эти страны рассматриваются как самодостаточные, суверенные, но им необходимо помочь. Многоуровневая помощь нужна. Научная, образовательная, технологическая, экономическая помощь. Создание новой экономической индустриальной зоны, которая, кстати, основывается не на подачках Африке со стороны России и других государств, а именно на товарообмене. Это тот рынок, который действительно сейчас нужен и России в условиях санкций, нужен и Беларуси. И здесь совершенно все открыто.
Единственное, та благотворительность, о которой мы упоминали, заключается в том, что Россия пообещала бесплатно поставку зерна. Но это фактически замена той зерновой сделки, договоренности, которая была настолько несправедливой. Мы с вами в этой студии обсуждали это еще осенью, и, в общем-то, наши прогнозы сбылись в отношении зерновой сделки, что Россия, если не выполнит условия, просто выйдет. И она действительно вышла. Из той сделки только 3 % доставалось тем странам, которые действительно нуждаются в нашем сырье, в отношении которого у нас перепроизводство, то сейчас они будут получать адресно – именно столько, сколько им необходимо. Это не благотворительность, это наш вклад в решение глобальной проблемы – борьбы с голодом.
Надежда Сасс:
Мы прекрасно помним, исходя из зерновой сделки, по факту какое количество зерна в какие страны попадает.
Инна Ветренко:
Да. И в процентах от всего зерна.