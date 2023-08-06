Инна Ветренко: Россия чётко афиширует, с чем заходит в Африку. Для России мир должен быть многополярным

Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Западу проще наблюдать, выискивать российскую руку, но по факту это исключительно суверенное желание того или иного государства. Я думаю, ситуация с Нигером тому подтверждение.

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):

Да, безусловно. Африканский континент – очень разный континент. Уровень развития не только экономик, но даже элементарно грамотности очень разный. И Европа, которая долгое время использовала страны Африканского континента и народы для того, чтобы иметь дешевую рабочую силу, доступ к тем ресурсам, которые есть в этих государствах, для них всегда это было настолько выгодно, что сейчас, видя, что эти страны, народы воспринимаются совершенно по-другому, как со стороны международных содружеств, организаций и государств, так и внутри стран, вызревают такие протестные и совершенно иные уже отношения. Они боятся потерять свою сферу влияния. Наверное, даже больше здесь такой типичный пример с Конго. Конго – одна из богатейших стран в плане полезных ископаемых. Там есть нефть, уголь, кобальт, очень редкие металлы. Но добывают все это до сих пор как в рамках бельгийской колонии – очень топорными, архаичными методами. И Россия, так же как и другие цивилизованные страны, предлагают элементарно технологическую помощь, помощь в добывании этих ресурсов, подготовке кадров для этого. Мы уже видим, как на это реагирует Европа. Европа говорит о том, что просто Африка меняет хозяина – одного хозяина на другого. Уйдет бельгийское влияние, уйдет из большинства стран французское влияние, придет российское влияние.