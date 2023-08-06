Доктор политических наук: у России и Беларуси есть что предложить Африке в рамках Союзного государства

Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):

У России и Беларуси есть что предложить в рамках Союзного государства Африканскому континенту. И эти предложения были четко артикулированы во время саммита. 92 соглашения и договора, которые были подписаны в результате, говорят уже сами за себя. Поэтому здесь необходимы совершенно иные инструменты для того, чтобы взаимодействовать со странами Африканского континента. Дело в том, что мы так или иначе говорим сейчас о формировании системы нового мирового порядка, которого долго нет. Мы хотим, чтобы он был, потому что это нормально. Это стабильность, это открытость, это нормальная конкуренция между странами. И достичь ее можно только цивилизованными государственными дипломатическими и общественно-дипломатическими методами, но никак не военным воздействием или каким-то военно-коммерческим присутствием.

Надежда Сасс, СТВ:

Хотелось бы поговорить еще и об экономической составляющей. Кажется, в отличие от советских вождей, инвестировавших миллиарды в африканские страны, как это тогда говорили, ставшие на пути построения социализма, нынешнее российское руководство относится к данному направлению более прагматично. Есть и списания долгов, и помощь зерном, но и о прибыльных видах деятельности в Москве не забывают. Каков, по вашему мнению, баланс между желанием Москвы иметь союзников в Африке и готовностью тратить на это деньги?