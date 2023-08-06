Доктор политических наук: у России и Беларуси есть что предложить Африке в рамках Союзного государства

Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):
У России и Беларуси есть что предложить в рамках Союзного государства Африканскому континенту. И эти предложения были четко артикулированы во время саммита. 92 соглашения и договора, которые были подписаны в результате, говорят уже сами за себя. Поэтому здесь необходимы совершенно иные инструменты для того, чтобы взаимодействовать со странами Африканского континента. Дело в том, что мы так или иначе говорим сейчас о формировании системы нового мирового порядка, которого долго нет. Мы хотим, чтобы он был, потому что это нормально. Это стабильность, это открытость, это нормальная конкуренция между странами. И достичь ее можно только цивилизованными государственными дипломатическими и общественно-дипломатическими методами, но никак не военным воздействием или каким-то военно-коммерческим присутствием.
Надежда Сасс, СТВ:
Хотелось бы поговорить еще и об экономической составляющей. Кажется, в отличие от советских вождей, инвестировавших миллиарды в африканские страны, как это тогда говорили, ставшие на пути построения социализма, нынешнее российское руководство относится к данному направлению более прагматично. Есть и списания долгов, и помощь зерном, но и о прибыльных видах деятельности в Москве не забывают. Каков, по вашему мнению, баланс между желанием Москвы иметь союзников в Африке и готовностью тратить на это деньги?
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:
Вы знаете, у нас политика вся, отечественная, российская в частности, развивается такими циклами, подобно маятнику. Действительно, Советский Союз делал главный упор на идеологию, и там за ценой не стояли, во многим не считали расходов. Между прочим отчасти именно поэтому мы сейчас сохраняем неплохие позиции в Африке, потому что там помнят эту советскую щедрость. Почему она забылась?
Что касается сегодняшней ситуации, у нас чуть-чуть есть перекос в противоположную сторону. Мы недооцениваем необходимость обширного гуманитарного воздействия, влияния, которое требует затрат, безусловно. Это не накачивание бюджетов деньгами, а, например, качественно другие средства, выделяемые на образование для африканских стран, на всякие проекты улучшения качества жизни и так далее. Но в целом, я думаю, что наша нынешняя ситуация, конечно, более здоровая, чем тогда. Это понимание необходимости поддержки Африки и понимание того, что тратить просто впустую деньги не стоит, у нас нет таких возможностей. И известно, чем закончилось это для СССР, но баланс этого, мне кажется, еще предстоит установить. И я бы как раз говорил, что нам чуть-чуть пощедрее надо быть.