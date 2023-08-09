«В отношении Нигера опять видят российский след». Причём здесь «Вагнер» и какая ситуация на самом деле?

Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):

Россия и другие цивилизованные страны воспринимают государства африканского континента как партнеров. Они понимают, что они могут им дать взамен. И здесь никакой корысти, никакой идеологии, никаких колонизаторских замашек. Россия всегда была против этого. Все три наших этапа истории, начиная от имперского, советского и нового, демократического, элиты всегда протестовали против замашек в отношении колониальности. И это импонирует данным странам.

Кстати, в отношении Нигера, опять видят российский след. Нам говорят: вот ваши флаги. ЧВК «Вагнер» там представлен, там есть небольшое присутствие. Более того, вы нам показывали одну карту официального присутствия какого-то количество сил частной военной компании «Вагнер» в Африке. А есть еще другая карта, составленная политиками Европы, где нанесены точками те бывшие колонии Европы, где будут происходить перевороты – поскольку там есть ЧВК «Вагнер», будет устанавливаться пророссийская власть.

Власть в Нигерии не пророссийская установлена далеко, потому что очень разные социальные слои в нее вошли. И что будет, как мы будем устраивать диалог, для нас тоже проблема – нужна соответствующая риторика. Это задача, которую нужно решать. Но мы воспринимаем их как партнеров.