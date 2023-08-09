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«В отношении Нигера опять видят российский след». Причём здесь «Вагнер» и какая ситуация на самом деле?

09 августа 2023 14:25
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Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

«В отношении Нигера опять видят российский след». Причём здесь «Вагнер» и какая ситуация на самом деле?-1

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):
Россия и другие цивилизованные страны воспринимают государства африканского континента как партнеров. Они понимают, что они могут им дать взамен. И здесь никакой корысти, никакой идеологии, никаких колонизаторских замашек. Россия всегда была против этого. Все три наших этапа истории, начиная от имперского, советского и нового, демократического, элиты всегда протестовали против замашек в отношении колониальности. И это импонирует данным странам.

Кстати, в отношении Нигера, опять видят российский след. Нам говорят: вот ваши флаги. ЧВК «Вагнер» там представлен, там есть небольшое присутствие. Более того, вы нам показывали одну карту официального присутствия какого-то количество сил частной военной компании «Вагнер» в Африке. А есть еще другая карта, составленная политиками Европы, где нанесены точками те бывшие колонии Европы, где будут происходить перевороты – поскольку там есть ЧВК «Вагнер», будет устанавливаться пророссийская власть.

Власть в Нигерии не пророссийская установлена далеко, потому что очень разные социальные слои в нее вошли. И что будет, как мы будем устраивать диалог, для нас тоже проблема – нужна соответствующая риторика. Это задача, которую нужно решать. Но мы воспринимаем их как партнеров.

«В отношении Нигера опять видят российский след». Причём здесь «Вагнер» и какая ситуация на самом деле?-4

Надежда Сасс, СТВ:
Понятно, почему западная пресса вдруг там что-то ищет, когда чувствует свою уже слабость. Но другого метода еще не изобрели.

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# Международная политика # Инна Ветренко # Надежда Сасс # Фотофакт

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