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Ветренко: ни в одном из государств, где прошли цветные революции, реальных причин для них не было

02 февраля 2025 19:09
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Новый раунд игры в цветные революции. Почему с Беларусью не вышло, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить». 

Ветренко: ни в одном из государств, где прошли цветные революции, реальных причин для них не было-2

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС (Россия): 
Очень интересная и цикличная история. Начали с 2000 года, с первой цветной революции, к которой был никто не готов. А потом целая волна этих революций прокатилась по постсоветскому пространству. И совершенно было понятно, что это явление лабораторное, технологичное. Ведь на самом деле ни в одном из государств, где прошли цветные революции, ни в Югославии, ни в Украине, ни в Грузии, ни в Киргизии реальных причин для проведения революции не было. Почему революция цветная? Потому что она псевдореволюция. И каждая революция имеет свой цвет, цветок, цвет, например, оранжевый, розу или тюльпан, потому что людей невозможно было разделить на оппозицию и не оппозицию. И чтобы вот эта вот технология, вот мы оппозиционеры, как-то работала, она имела цвет.

# Инна Ветренко # Международная политика

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