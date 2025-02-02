Ветренко: ни в одном из государств, где прошли цветные революции, реальных причин для них не было

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС (Россия):

Очень интересная и цикличная история. Начали с 2000 года, с первой цветной революции, к которой был никто не готов. А потом целая волна этих революций прокатилась по постсоветскому пространству. И совершенно было понятно, что это явление лабораторное, технологичное. Ведь на самом деле ни в одном из государств, где прошли цветные революции, ни в Югославии, ни в Украине, ни в Грузии, ни в Киргизии реальных причин для проведения революции не было. Почему революция цветная? Потому что она псевдореволюция. И каждая революция имеет свой цвет, цветок, цвет, например, оранжевый, розу или тюльпан, потому что людей невозможно было разделить на оппозицию и не оппозицию. И чтобы вот эта вот технология, вот мы оппозиционеры, как-то работала, она имела цвет.