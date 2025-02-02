Инна Ветренко: плана для мирных переговоров с Россией у Трампа нет

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС (Россия):

Я уверена, что конкретного плана для мирных переговоров у Трампа нет. Сейчас идет период наращивания или складывания, так скажем, козырей для того, чтобы что-то предложить России. Посмотрите, он говорит о сотрудничестве, расширении сотрудничества в космосе. Россияне могут попасть очень быстро на Луну. Благодаря Маску, как я называю сопрезиденту Соединенных Штатов Америки, который купил кресло президента для Трампа, в силу того, что сам не имел никаких юридических возможностей президентом стать. Поэтому он второе лицо. Он говорит о Гренландии, которую он хочет купить или... Ну, они либо покупают, либо давят санкциями, либо мягкой силой. Все. У них три варианта – воевать они, простите, не умеют.

Говоря о Гренландии, он делает это в том числе и с оглядкой на Россию. Хорошо, купят они у датчан Гренландию, они хотят стратегически выйти в Арктику, но элементарно у них нет ледоколов. Единственная страна, которая их имеет, атомные ледоколы, это Россия, и вся инфраструктура – это наше. Соответственно, нужно вступать в коллаборацию и давать какие-то преференции, в том числе и в отношении освоения Арктики. Правильно, он ведет себя как бизнесмен, он складывает пока все экономические вещи, которые он может предложить России. Но в отношении военной стратегии заморозки этого конфликта идет очень сильная разработка и нет конкретного плана.