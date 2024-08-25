Санкции Запада сработали против них самих? Мнения экспертов

Почему Запад проиграл санкционную войну? Разобрались эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС (Россия):

Санкции Запада не сработали. Единственное, я хотела бы дать одну ремарку. Когда мы говорим о санкциях в отношении суверенного государства, в отношении страны, мы всегда подразумеваем почему-то экономический контекст. На самом деле, любые санкции в отношении государства имеют политическую причину. Несмотря на то, что все санкции делят на политические и экономические, политические связанные с тем, что страну убирают из различных международных организаций, лишают ее права участвовать в переговорном международном процессе и так далее. А экономические, связанные с различным эмбарго на ввоз и вывоз различных товаров и ресурсов, все равно причина всегда политическая. Так вот, я бы ответила так. Политически и экономически Запад проиграл.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:

Я бы говорил, что санкции достигли своего какого-то результата. Мы получили очень много дивидендов. То есть не было бы санкций, не было бы того уровня сотрудничества между Беларусью и Россией в рамках Союзного государства. Не было бы санкций, мы не переориентировали, я говорю о Беларуси, почти 10 миллиардов на другие рынки сбыта. А если бы санкции были, 10 миллиардов плюс 10 миллиардов, это уже какие-то цифры. Не было бы санкций, не было бы того роста экономики, о которой много и в правительстве говорят, и говорят главы государств, которая практически в два раза превышает общемировые, я уже не говорю о западных темпах роста западных стран экономики. Санкции, как китайцы говорят, это время не только проблем, а время и упущенных выгод. В данном случае выгоды, многие выгоды мы и получили, но война еще не закончена. Поэтому я думаю, что итоги подводить еще рано.