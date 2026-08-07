Новости по тегу #Инесса Короткевич

«Многие вопросы решались бы по-другому и эффективнее, нежели сейчас».
Около 60 перспективных ребят из всех регионов страны прибыли в столицу для участия в знаковом мероприятии.
«Положительных подвижек в финансовых потоках от торговой деятельности нет».
За 2024 год открыли свыше полусотни ранее закрытых объектов, модернизировали около 70, также появились новые магазины. Продолжается и обновление автопарка.
Обеспечение продуктами питания и необходимыми товарами жителей глубинки – для кооператоров дело привычное. За вековую историю Белкоопсоюз на практике доказал свою эффективность в решении важных экономических задач, а главное, сохранил свою социальную направленность.
За эти годы на развитие материально-технической базы системы инвестировано более 190 миллионов рублей, свыше трети капитальных вложений приходится на торговлю. Один из драйверов развития – промышленная отрасль.
Руководство Белкоопсоюза, Центросоюза и молодежный актив профильных учреждений образования возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».
Сегодня рентабельность кооператора на селе хоть и постепенно, но растет. Так, в 2024-м совокупный объем деятельности системы составил более 3,5 миллиарда рублей, превысив показатели 2023-го.
Инесса Короткевич отметила, что выборы всегда были праздником для людей и система потребкооперации делает все возможное, чтобы сохранить это настроение.
Как отметил премьер-министр, в середине 2024 года по поручению Президента была утверждена концепция обслуживания сельского населения на ближайшие три года. Так, ситуация в системе Белкоопсоюза улучшилась. Наблюдается рост производительности труда и рентабельности продаж.
Из этих стен вышло около 55 тысяч квалифицированных специалистов – бухгалтеров, товароведов, логистов, программистов, юристов.
Конкурсанты соревновались не только в творческих заданиях, но и демонстрировали знания в области торгового законодательства. Самой ответственной стала практическая часть на рабочих местах в торговых объектах.
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