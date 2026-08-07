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Новости по тегу #Инесса Короткевич

Лукашенко рассказал, чего не хватает в системе госуправления
07 августа 2026 17:12

Лукашенко рассказал, чего не хватает в системе госуправления

В Минске состоялась встреча молодых специалистов потребкооперации с руководством Белкоопсоюза
12 июня 2026 17:16

В Минске состоялась встреча молодых специалистов потребкооперации с руководством Белкоопсоюза

Лукашенко озвучил размер убытка Белкоопсоюза
26 августа 2025 16:40

Лукашенко озвучил размер убытка Белкоопсоюза

Белкоопсоюз проводит масштабную модернизацию торговли в сельской местности
09 июля 2025 17:01

Белкоопсоюз проводит масштабную модернизацию торговли в сельской местности

Лучшие организации и передовиков Белкоопсоюза чествовали в Минске
24 июня 2025 18:35

Лучшие организации и передовиков Белкоопсоюза чествовали в Минске

100 новых магазинов! Белкоопсоюз подвёл итоги работы правления за пятилетку
14 мая 2025 19:22

100 новых магазинов! Белкоопсоюз подвёл итоги работы правления за пятилетку

Возложение цветов и высадка аллеи Памяти – узнали, как Белкоопсоюз почтил память погибших в ВОВ
25 апреля 2025 20:12

Возложение цветов и высадка аллеи Памяти – узнали, как Белкоопсоюз почтил память погибших в ВОВ

На заседании правления Белкоопсоюза подвели итоги работы потребкооперации за январь 2025-го
25 февраля 2025 17:28

На заседании правления Белкоопсоюза подвели итоги работы потребкооперации за январь 2025-го

Председатель правления Белкоопсоюза проголосовала за будущее страны
23 января 2025 10:36

Председатель правления Белкоопсоюза проголосовала за будущее страны

Головченко: рентабельность Белкоопсоюза растёт
22 января 2025 19:31

Головченко: рентабельность Белкоопсоюза растёт

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации отмечает 60-летие
02 ноября 2024 17:19

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации отмечает 60-летие

Белкоопсоюз проводит республиканский конкурс профессионального мастерства среди продавцов
18 октября 2024 18:10

Белкоопсоюз проводит республиканский конкурс профессионального мастерства среди продавцов