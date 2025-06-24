Лучшие организации и передовиков Белкоопсоюза чествовали в Минске

Обеспечить товарами каждого белоруса. Белкоопсоюз сохраняет свой социальный ориентир уже 108 лет. Чтобы жители самых отдаленных деревень своевременно получили необходимые услуги и продукты питания, в системе потребкооперации работают более 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии профессионального праздника лучшие организации и передовиков чествовали в Минске. Подробности в нашем следующем сюжете.

Обеспечение продуктами питания и необходимыми товарами жителей глубинки – для кооператоров дело привычное. За вековую историю Белкоопсоюз на практике доказал свою эффективность в решении важных экономических задач, а главное, сохранил свою социальную направленность. Более 3 миллионов белорусов, а это каждый третий житель страны, ежедневно пользуются услугами потребкооперации в торговле, общественном питании, заготовках, промышленности, образовании и других сферах многоотраслевой деятельности Белкоопсоюза. Чтобы каждый из них своевременно получил продукты питания и услуги, в системе трудятся более 30 тысяч кооператоров. Лучших работников отрасли в преддверии Дня кооперации чествовали в Минске. С наступающим профессиональным праздником специалистов поздравила Наталья Кочанова и вручила почетные награды Совета Республики Национального собрания.

В лидерах – Гродненская область. Сегодня для населения региона работают около 600 торговых объектов и свыше 80 автомагазинов. А еще кооператоры успешно заготавливают и перерабатывают излишки выращенной сельхозпродукции у населения и фермеров. В 2024 году заготовили продукции и сырья на сумму более 104 миллионов рублей.

Александр Бубенчик, председатель правления Гродненского облпотребобщества:

Потребкооперацией Гродненской области обслуживается 86 автолавок. У нас широкий спектр ассортимента. В наличии имеется все, что нужно сельскому жителю. Торговые объекты на селе на сегодняшний день не уступают ассортиментом тем, которые находятся в городской местности. Отмечена Почетной грамотой Совета Республики Национального собрания Беларуси за добросовестный труд и высокий профессионализм работа тех, кто занимается производством меховых изделий. Ежегодно специалисты дизайн-центра Белкоопсоюза создают около полутысячи единиц верхней одежды из натурального меха, а также аксессуары. Сегодня они востребованы не только у белорусов, но и у покупателей из России и Китая.

Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха УП «Гроднокоопмех»:

Получена сегодня высокая награда. Это награда всего нашего производства мехового, на котором трудятся более 20 человек. В Белкоопсоюзе есть зверохозяйство. Мы выращиваем пушнину скандинавского генотипа. И параллельно у нас есть свое собственное небольшое производство, которое выпускает меховые изделия. Мы делаем как классические изделия, так и выпускаем небольшие партии коллекций. Наши изделия пользуются спросом. У нас есть три фирменных магазина в городе Минске. К профессиональному празднику Белкоопсоюз подходит с положительными показателями, что стало возможным благодаря поддержке государства. Так, в 2024 году благодаря Указу Президента было закуплено 110 новых автомагазинов, в этом году организации потребкооперации приобретут еще 80.