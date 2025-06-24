Лучшие организации и передовиков Белкоопсоюза чествовали в Минске
Обеспечить товарами каждого белоруса. Белкоопсоюз сохраняет свой социальный ориентир уже 108 лет. Чтобы жители самых отдаленных деревень своевременно получили необходимые услуги и продукты питания, в системе потребкооперации работают более 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии профессионального праздника лучшие организации и передовиков чествовали в Минске.
Подробности в нашем следующем сюжете.
Обеспечение продуктами питания и необходимыми товарами жителей глубинки – для кооператоров дело привычное. За вековую историю Белкоопсоюз на практике доказал свою эффективность в решении важных экономических задач, а главное, сохранил свою социальную направленность. Более 3 миллионов белорусов, а это каждый третий житель страны, ежедневно пользуются услугами потребкооперации в торговле, общественном питании, заготовках, промышленности, образовании и других сферах многоотраслевой деятельности Белкоопсоюза. Чтобы каждый из них своевременно получил продукты питания и услуги, в системе трудятся более 30 тысяч кооператоров. Лучших работников отрасли в преддверии Дня кооперации чествовали в Минске. С наступающим профессиональным праздником специалистов поздравила Наталья Кочанова и вручила почетные награды Совета Республики Национального собрания.
В лидерах – Гродненская область. Сегодня для населения региона работают около 600 торговых объектов и свыше 80 автомагазинов. А еще кооператоры успешно заготавливают и перерабатывают излишки выращенной сельхозпродукции у населения и фермеров. В 2024 году заготовили продукции и сырья на сумму более 104 миллионов рублей.
Александр Бубенчик, председатель правления Гродненского облпотребобщества:
Потребкооперацией Гродненской области обслуживается 86 автолавок. У нас широкий спектр ассортимента. В наличии имеется все, что нужно сельскому жителю. Торговые объекты на селе на сегодняшний день не уступают ассортиментом тем, которые находятся в городской местности.
Отмечена Почетной грамотой Совета Республики Национального собрания Беларуси за добросовестный труд и высокий профессионализм работа тех, кто занимается производством меховых изделий. Ежегодно специалисты дизайн-центра Белкоопсоюза создают около полутысячи единиц верхней одежды из натурального меха, а также аксессуары. Сегодня они востребованы не только у белорусов, но и у покупателей из России и Китая.
Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха УП «Гроднокоопмех»:
Получена сегодня высокая награда. Это награда всего нашего производства мехового, на котором трудятся более 20 человек. В Белкоопсоюзе есть зверохозяйство. Мы выращиваем пушнину скандинавского генотипа. И параллельно у нас есть свое собственное небольшое производство, которое выпускает меховые изделия. Мы делаем как классические изделия, так и выпускаем небольшие партии коллекций. Наши изделия пользуются спросом. У нас есть три фирменных магазина в городе Минске.
К профессиональному празднику Белкоопсоюз подходит с положительными показателями, что стало возможным благодаря поддержке государства. Так, в 2024 году благодаря Указу Президента было закуплено 110 новых автомагазинов, в этом году организации потребкооперации приобретут еще 80.
Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Указ, который подписан в 2024 году, он не носил разовый характер поддержки, он носит системные меры поддержки, которыми предусмотрены и новые автолавки, и финансовая помощь, и помощь нам по поводу автоматизации, также возможность, чтобы оказывалась поддержка по реконструкции, модернизации наших торговых объектов, объектов общественного питания. Самое главное, нам удалось сохранить ту многоотраслевую структуру, которая уже более века дает серьезный вклад в реальный сектор экономики нашей страны и сохраняет те социальные ориентиры, которые есть в нашем государстве.
Белкоопсоюз продолжит совершенствовать подходы по торговому обслуживанию сельского населения, чтобы обеспечить всем необходимым жителей в каждом уголке Беларуси.
*На правах рекламы.