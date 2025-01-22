Головченко: рентабельность Белкоопсоюза растёт

Правительство уделяет особое внимание решению вопросов людей, которые проживают в сельской местности. Об этом 22 января заявил Роман Головченко на заседании Президиума Совмина по эффективности потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил премьер-министр, в середине прошлого года по поручению Президента была утверждена концепция обслуживания сельского населения на ближайшие три года. Так, ситуация в системе Белкоопсоюза улучшилась. Наблюдается рост производительности труда и рентабельности продаж. Увеличено и количество приемозаготовительных пунктов.

Потребкооперация продолжает работать даже там, где это нерентабельно. Автолавки Белкоопсоюза проезжают в год более 14 миллионов километров и доезжают до каждого уголка страны. Сеть обслуживает порядка 14 тысяч населенных пунктов, в трети из которых проживает до 10 человек. Не исключены из маршрута даже деревни с одним жителем.