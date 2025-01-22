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Головченко: рентабельность Белкоопсоюза растёт

22 января 2025 19:31
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Правительство уделяет особое внимание решению вопросов людей, которые проживают в сельской местности. Об этом 22 января заявил Роман Головченко на заседании Президиума Совмина по эффективности потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил премьер-министр, в середине прошлого года по поручению Президента была утверждена концепция обслуживания сельского населения на ближайшие три года. Так, ситуация в системе Белкоопсоюза улучшилась. Наблюдается рост производительности труда и рентабельности продаж. Увеличено и количество приемозаготовительных пунктов.

Потребкооперация продолжает работать даже там, где это нерентабельно. Автолавки Белкоопсоюза проезжают в год более 14 миллионов километров и доезжают до каждого уголка страны. Сеть обслуживает порядка 14 тысяч населенных пунктов, в трети из которых проживает до 10 человек. Не исключены из маршрута даже деревни с одним жителем.

Головченко: рентабельность Белкоопсоюза растёт-2

Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Принят указ в прошлом году, указ главы государства № 309 от 5 августа, который предусматривает в части компенсации затрат на топливо, в части обновления нашего парка автомагазинов. Мы за прошлый год в соответствии с указом получили 110 автомагазинов за счет областных и республиканского бюджетов. Мы начали льготное кредитование, которое полностью направлено на расчеты с отечественными производителями, которое нам к концу года позволило насытить торговую сеть и фактически снять проблемные вопросы пустых полок в отдельных регионах нашей страны.

Кроме того, в 2024 году с нуля построены 13 объектов торговли и 15 общепита. Еще полсотни торговых точек возобновили свою работу, столько же объектов модернизированы.

# Роман Головченко # Белкоопсоюз # Инесса Короткевич

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