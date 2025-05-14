100 новых магазинов! Белкоопсоюз подвёл итоги работы правления за пятилетку

100 новых магазинов и модернизация больше 350. Белкоопсоюз подвел итоги работы правления за пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эти годы на развитие материально-технической базы системы инвестировано более 190 миллионов рублей, свыше трети капитальных вложений приходится на торговлю. Один из драйверов развития – промышленная отрасль. Сегодня 300 предприятий выпускают более 3 тысяч наименований продукции. А еще кооператоры успешно заготавливают излишки выращенной сельхозпродукции у населения и фермеров. Белкоопсоюз реализует целый комплекс услуг в каждом регионе.

Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:

С учетом тех поставленных задач, которые глава государства определил перед системой в прошлом году, за прошлый год мобилизован был весь кадровый потенциал системы, производственный, технологический. И сегодня практически в каждом регионе мы по-прежнему осуществляем комплекс услуг. Итоги текущего периода, за 4 месяца, говорят о том, что мы на правильном пути. Да, у нас есть положительные результаты. Мы на сегодняшний день прирастаем фактически по всем отраслям. У нас значительно улучшились финансовые результаты. Белкоопсоюз неизменно сохраняет социально ориентированные ценности. Сегодня потребкооперация доезжает до каждого жителя страны, добираясь даже в самые отдаленные места. 500 автолавок Белкоопсоюза в год проезжают больше 14 миллионов километров. Кооператоры обслуживают почти 13 тысяч населенных пунктов, в трети из которых живет лишь до 10 человек.

Леонид Янкович, председатель правления Гомельского облпотребобщества:

Буквально за прошлый и за текущий уже приобретено 28 автомагазинов. Это касается сугубо Гомельской потребительской кооперации, что, конечно, не могло не сказаться на обслуживании сельского населения. Новые магазины, безусловно, дают возможность и лучше представить товар, и выдерживать четко график, не нарушать его.