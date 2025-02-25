На заседании правления Белкоопсоюза подвели итоги работы потребкооперации за январь 2025-го
По итогам января система потребительской кооперации обеспечила положительный рост во всех сферах деятельности: торговля, общественное питание, заготовки, экспорт и не только. Итоги подвели на заседании правления Белкоопсоюза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задачу – заставить структуру работать на благо людей – поставил год назад глава государства. Тогда на общем собрании говорили об убытках и претензиях со стороны контролирующих органов и потребителей. Работу над ошибками сделали. И сегодня рентабельность кооператора на селе хоть и постепенно, но растет.
Так, в 2024-м совокупный объем деятельности системы составил более 3,5 миллиарда рублей, превысив показатели 2023-го. Еще одним ключевым решением прошлого года стало подписание главой государства Указа «О поддержке организаций потребкооперации». Он был призван повысить качество обслуживания на селе.
Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Благодаря указу мы приобрели в текущем году за счет государственной поддержки 110 автомагазинов и 34 за счет средств системы. Благодаря этому, конечно, значительно улучшили качество и сняли напряжение в отдаленных сельских населенных пунктах по качеству обслуживания.
В 2024-м в обновление материально-технической базы инвестировали более 70 миллионов рублей. 53 магазина возобновили работу и были полностью модернизированы, а еще 463 – отремонтировали. И ее продолжат укреплять. В 2025 году, согласно концепции обслуживания сельского населения, приобретут еще 80 новых автомагазинов.