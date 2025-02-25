На заседании правления Белкоопсоюза подвели итоги работы потребкооперации за январь 2025-го

По итогам января система потребительской кооперации обеспечила положительный рост во всех сферах деятельности: торговля, общественное питание, заготовки, экспорт и не только. Итоги подвели на заседании правления Белкоопсоюза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задачу – заставить структуру работать на благо людей – поставил год назад глава государства. Тогда на общем собрании говорили об убытках и претензиях со стороны контролирующих органов и потребителей. Работу над ошибками сделали. И сегодня рентабельность кооператора на селе хоть и постепенно, но растет.