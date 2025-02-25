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На заседании правления Белкоопсоюза подвели итоги работы потребкооперации за январь 2025-го

25 февраля 2025 17:28
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По итогам января система потребительской кооперации обеспечила положительный рост во всех сферах деятельности: торговля, общественное питание, заготовки, экспорт и не только. Итоги подвели на заседании правления Белкоопсоюза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задачу – заставить структуру работать на благо людей – поставил год назад глава государства. Тогда на общем собрании говорили об убытках и претензиях со стороны контролирующих органов и потребителей. Работу над ошибками сделали. И сегодня рентабельность кооператора на селе хоть и постепенно, но растет.

На заседании правления Белкоопсоюза подвели итоги работы потребкооперации за январь 2025-го-2

Так, в 2024-м совокупный объем деятельности системы составил более 3,5 миллиарда рублей, превысив показатели 2023-го. Еще одним ключевым решением прошлого года стало подписание главой государства Указа «О поддержке организаций потребкооперации». Он был призван повысить качество обслуживания на селе.

На заседании правления Белкоопсоюза подвели итоги работы потребкооперации за январь 2025-го-4

Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Благодаря указу мы приобрели в текущем году за счет государственной поддержки 110 автомагазинов и 34 за счет средств системы. Благодаря этому, конечно, значительно улучшили качество и сняли напряжение в отдаленных сельских населенных пунктах по качеству обслуживания.

На заседании правления Белкоопсоюза подвели итоги работы потребкооперации за январь 2025-го-6

В 2024-м в обновление материально-технической базы инвестировали более 70 миллионов рублей. 53 магазина возобновили работу и были полностью модернизированы, а еще 463 – отремонтировали. И ее продолжат укреплять. В 2025 году, согласно концепции обслуживания сельского населения, приобретут еще 80 новых автомагазинов.

# Белкоопсоюз # Инесса Короткевич

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