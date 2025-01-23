Председатель правления Белкоопсоюза проголосовала за будущее страны

Галочку в бюллетени сегодня поставила председатель правления Белкоопсоюза. Инесса Короткевич отметила, что выборы всегда были праздником для людей и система потребкооперации делает все возможное, чтобы сохранить это настроение.

Возможность самим определять вектор развития государства в котором живешь – большая радость и вместе с тем огромная ответственность. Белорусы это понимают, оттого и желающих поучаствовать в электоральной кампании немало с первого дня досрочного голосования, рассказали в программе Новости «24 часа».

Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Такого рода мероприятие в стране – это всегда, прежде всего, был праздник. Я точно с таким же настроением пришла сегодня на участок. Потому что у меня есть дети, за мной многотысячный коллектив. Сегодня все должны быть ответственны – мы не просто выбираем лидера, а мы выбираем свой завтрашний день. 38 % участков в стране сегодня мы обслуживаем в части общественного питания, торговли, и мы тоже постараемся создать в день выборов настроение и понимание, какое важное событие происходит в стране.

За тем, чтобы избирательная кампания проходила в соответствии с законодательством, следят национальные наблюдатели. Специалисты отмечают, что в целом белорусы четко знают процедуру голосования. И все же было зафиксировано два случая, когда избиратели хотели сфотографировать бюллетени. Белорусам следует помнить, что фото- и видеосъемка заполненного бланка запрещена в целях сохранения тайны голосования.