Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации отмечает 60-летие

Товары с пометкой «Сделано в Беларуси» – основной продукт, с которым работает система потребкооперации. В отрасли задействовано более 34 тысяч человек, а это почти 1 % всех занятых в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие сотрудники этой сферы получили образование в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации. Учреждение отметило юбилей. Уже 60 лет там готовят специалистов для разных сфер народного хозяйства и экономики. Торжественный вечер в честь этой знаменательной даты стал настоящей летописью жизни вуза, которую перелистнула и наш корреспондент Анна Корольчук.

Из этих стен вышло около 55 тысяч квалифицированных специалистов – бухгалтеров, товароведов, логистов, программистов, юристов. Свою историю Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации начинал как учебный центр Московского кооперативного института, который спустя 60 лет превратился в настоящий научно-образовательный кластер со своими филиалами.

Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Сегодня то развитие, которое диктует нам время, мы должны подкреплять теоретическими знаниями. И сегодня понимаем, что от кадрового потенциала можно иметь ресурсы, денежные ресурсы, но их направление решают кадры, поэтому очень нужны правильные управленческие решения, очень нужны грамотные специалисты. На это нацелен университет. Поэтому мы желаем только успехов, развития. Сегодня в вузе готовят студентов по 12 специальностям, список которых расширяют в зависимости от требований национальной экономики. Следуют современным тенденциям и оперативно внедряют новые образовательные тренды.

Светлана Лебедева, ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

Мы отрыли специальность, очень важную для системы потребительской кооперации, для национальной экономики в целом – экономическое право. Это юристы со знанием экономики, которые крайне необходимы организациям системы потребительской кооперации, поскольку они могут подсказать руководителю, какое правильное юридическое решение принять, при этом обеспечив высокую эффективность хозяйствования. Чтобы полученные знания были приближены к практике, в кооперативном университете постоянно обновляют техническую базу. Так, к юбилею здесь открыли учебный центр иммерсивных технологий, где студенты могут погрузиться в виртуальную реальность. Те, кто в будущем свяжут свою жизнь с коммерцией и логистикой сейчас дистанционно изучают специфику работы в реальных торговых объектах, не покидая вуз.

Даниил Фильченко, студент Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

Современное программное обеспечение. Как программист, удобно работать, выполнять какую-либо задачу поставленную и все здесь круто. Преподаватели понимающие, хорошо относящиеся. Если что-то где-то не получается – объяснят, могут провести дополнительное занятие. Кроме внедрения инноваций, здесь развивают экспорт образовательных услуг. Учиться в Гомель приезжают студенты из Азии и Африки. Торгово-экономический университет одним из первых в стране внедрил дистанционное обучение и стоял у истоков создания Сетевого университета, который объединил кооперативные вузы шести стран постсоветского пространства.