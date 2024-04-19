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Молодёжный форум «Кооперация будущего: стирая границы» прошёл в Минске. Какие вопросы обсудили?

19 апреля 2024 18:43
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Новые проекты и стратегия дальнейшего взаимодействия. Белкоопсоюз и Центросоюз России укрепляют сотрудничество. Перспективы обсудили сегодня, 19 апреля, в рамках международного молодежного форума «Кооперация будущего: стирая границы», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча объединила более полусотни участников. Арина Верховская знает подробности.

Молодёжный форум «Кооперация будущего: стирая границы» прошёл в Минске. Какие вопросы обсудили?-1

Укрепляют сотрудничество и сохраняют вековые традиции. Белкооопсоюз и Центросоюз России связывают давние дружественные отношения. Встречные поставки, развитие межрегионального взаимодействия и программы академической мобильности – лишь малая часть направлений, по которым сегодня развивают партнерство. Особое внимание уделяют преемственности поколений. Потенциал развития потребительской кооперации видят в молодежи.

Молодёжный форум «Кооперация будущего: стирая границы» прошёл в Минске. Какие вопросы обсудили?-4

Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Молодежи Беларуси и России интересно коопераивное движение. Их теоретические знания, новые подходы к развитию всех процессов реального сектора экономики мы будем стараться внедрять.

Молодёжный форум «Кооперация будущего: стирая границы» прошёл в Минске. Какие вопросы обсудили?-7

Перспективы сотрудничества и новые инициативы сегодня, 19 апреля, обсудили в рамках международного форума «Кооперация будущего: стирая границы». Площадка объединила более полусотни студентов профильных вузов двух стран.

Молодёжный форум «Кооперация будущего: стирая границы» прошёл в Минске. Какие вопросы обсудили?-10

Дмитрий Зубов, председатель Совета Центросоюза России:
Мы приехали для того, чтобы объединить наши усилия, чтобы выработать программу, которая ответит на два вопроса. Мы привезли студентов, и они должны знать, зачем нужна потребительская кооперация и как сделать так, чтобы ближайший период ознаменовался ее бурным ростом.

Молодёжный форум «Кооперация будущего: стирая границы» прошёл в Минске. Какие вопросы обсудили?-13

Мощным драйвером развития является сотрудничество кооперативных учреждений образования двух стран. Между Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской кооперации и Российским университетом кооперации действуют ряд соглашений.

Молодёжный форум «Кооперация будущего: стирая границы» прошёл в Минске. Какие вопросы обсудили?-16

Даниил Фильченко, студент Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:
Вместе с ребятами из торгово-экономического университета потребительской кооперации писали вместе научную работу по бухгалтерскому учету в 1С программировании.

Молодёжный форум «Кооперация будущего: стирая границы» прошёл в Минске. Какие вопросы обсудили?-19

Светлана Лебедева, ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:
Мы делаем особый акцент на воспитательной работе граждан Союзного государства. Это придает новый импульс развитию патриотического воспитания наших студентов.

Молодёжный форум «Кооперация будущего: стирая границы» прошёл в Минске. Какие вопросы обсудили?-22

Более полувека Белорусский торгово-экономический университет готовит кадры под запросы потребкооперации нашей страны. Учитывают тенденции развития отрасли и внедряют в образовательный процесс новые технологии. Своим опытом и практиками специалисты вуза готовы делиться с коллегами из России.

Молодёжный форум «Кооперация будущего: стирая границы» прошёл в Минске. Какие вопросы обсудили?-25

Алсу Набиева, ректор Российского университета кооперации:
Вопросы, связанные с автолавками, и вопросы поддержки молодежи, образовательные процессы, безусловно, каким образом формируется перечень специальностей, какие запросы у системы потребительской кооперации. Все эти вопросы у нас обсуждаются в рамках научно-практических конференций.

Молодёжный форум «Кооперация будущего: стирая границы» прошёл в Минске. Какие вопросы обсудили?-28

Фундамент для развития молодежного сотрудничества – общее историческое прошлое. В преддверии дня Великой Победы гости из России презентовали проект «Наследники Победы».

Молодёжный форум «Кооперация будущего: стирая границы» прошёл в Минске. Какие вопросы обсудили?-31

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Первый символический форум, который проводит правление Белпотребкооперации. Он начинается именно с патриотической тематики. Это не только возложение цветов, это диалог о важном, об истории. О том, что именно предки наших государств положили конец фашизму. Освободили нашу Беларусь.

Итогом международного форума стало подписание соглашения, где кооператоры двух стран наметили план работы на ближайшие годы.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Арина Верховская # Александр Лукьянов # Инесса Короткевич # Дмитрий Зубов # Светлана Лебедева

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