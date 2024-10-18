Белкоопсоюз проводит республиканский конкурс профессионального мастерства среди продавцов
Кто лучший в профессии? Белкоопсоюз проводит республиканский конкурс профессионального мастерства среди продавцов магазинов потребкооперации. Конкурсанты соревновались не только в творческих заданиях, но и демонстрировали знания в области торгового законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самой ответственной стала практическая часть на рабочих местах в торговых объектах. Конкурс направлен на повышение качества обслуживания населения и престижа профессии продавца.
Что еще в этом направлении делают кооператоры, узнала Галина Буро.
Музыкально, креативно и по-белорусски хлебосольно. Например, команда продавцов из Гродненской области приветствовала жюри не просто хлебом, а той самой знаменитой плетенкой, которую отметил Президент, бацькавай булкой, ее пекут кооператоры.
34-й Республиканский конкурс «Лучший по профессии» объединил на сцене в Щучине 24 продавца магазинов потребкооперации. Они уже лучшие в своих областях – прошли конкурсные отборы, осталось доказать мастерство всей стране.
Линда Мирицкая репетировала с коллегами не одну неделю. Девушка уже 10 лет в профессии – уверена, продавец-кооператор должен жить заботами сельчан.
Линда Мирицкая, продавец Шкловского райпо Могилевского облпотребсоюза:
Продавец должен обладать вежливостью, внимательностью, чуткостью. И всегда хочется, чтобы от тебя покупатель ушел довольным.
За победу развернулась нешуточная борьба. В конкурсах продавцы генерировали идеи для новых форм и методов работы в торговле, особенно в Год качества, оценивали путь развития Белкоопсоюза за 30 лет независимости страны, фантазировали о магазинах будущего. А вот знания в области торгового законодательства демонстрировали уже на тестировании.
Виктор Королев, первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза:
Критерии одни – это опыт, профессионализм, это и обслуживание, и знание теории. Они еще и творческие люди, на это тоже обращаем внимание.
Игорь Липко, продавец Гомельского филиала Гомельского облпотребобщества:
Приехали, чтобы посмотреть, перенять какой-то опыт, также чему-то научиться новому, показать, что мы умеем.
Участники говорят, этот конкурс не на удачу, ведь оценка продавцов здесь всесторонняя. Потому от теории к практике – непосредственно в магазинах. От конкурсанта – презентация товара, от жюри – каверзные вопросы.
Высокая квалификация продавца – это лицо потребкооперации. Но не менее важно шагать в ногу со временем. Специально к конкурсу приурочили открытие после модернизации магазина «Родны кут».
Гастроном еще в советские годы был первым магазином, который открыли кооператоры в самом центре Щучина. Теперь после обновления он стал первым еще и по качеству. Новые витрины, холодильная комната, удобная навигация, расширенный ассортимент. Неизменным остается одно – акцент на собственную продукцию, товары отечественных производителей и постоянное развитие.
Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Сегодня направляется большое количество денежных средств на модернизацию, реконструкцию, открытие ранее закрытых торговых объектов. Мы сегодня благодарны руководству страны, что оказана такая поддержка для нашей системы потребительской кооперации, подписан указ главы государства о поддержке организаций системы потребительской кооперации. В этом году мы получим 110 новых автомобилей.
Повышение качества обслуживания с прицелом на сельскую местность. Не зря это самая народная сеть магазинов страны. А потому так важно, чтобы каждый кооператор, будь то руководитель или продавец, был профессионалом в своем деле.
*На правах рекламы.