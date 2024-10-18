Кто лучший в профессии? Белкоопсоюз проводит республиканский конкурс профессионального мастерства среди продавцов магазинов потребкооперации. Конкурсанты соревновались не только в творческих заданиях, но и демонстрировали знания в области торгового законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самой ответственной стала практическая часть на рабочих местах в торговых объектах. Конкурс направлен на повышение качества обслуживания населения и престижа профессии продавца. Что еще в этом направлении делают кооператоры, узнала Галина Буро.

Музыкально, креативно и по-белорусски хлебосольно. Например, команда продавцов из Гродненской области приветствовала жюри не просто хлебом, а той самой знаменитой плетенкой, которую отметил Президент, бацькавай булкой, ее пекут кооператоры.

34-й Республиканский конкурс «Лучший по профессии» объединил на сцене в Щучине 24 продавца магазинов потребкооперации. Они уже лучшие в своих областях – прошли конкурсные отборы, осталось доказать мастерство всей стране.

Линда Мирицкая репетировала с коллегами не одну неделю. Девушка уже 10 лет в профессии – уверена, продавец-кооператор должен жить заботами сельчан.

Линда Мирицкая, продавец Шкловского райпо Могилевского облпотребсоюза:

Продавец должен обладать вежливостью, внимательностью, чуткостью. И всегда хочется, чтобы от тебя покупатель ушел довольным.

За победу развернулась нешуточная борьба. В конкурсах продавцы генерировали идеи для новых форм и методов работы в торговле, особенно в Год качества, оценивали путь развития Белкоопсоюза за 30 лет независимости страны, фантазировали о магазинах будущего. А вот знания в области торгового законодательства демонстрировали уже на тестировании.

Виктор Королев, первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

Критерии одни – это опыт, профессионализм, это и обслуживание, и знание теории. Они еще и творческие люди, на это тоже обращаем внимание.

Игорь Липко, продавец Гомельского филиала Гомельского облпотребобщества:

Приехали, чтобы посмотреть, перенять какой-то опыт, также чему-то научиться новому, показать, что мы умеем.

Участники говорят, этот конкурс не на удачу, ведь оценка продавцов здесь всесторонняя. Потому от теории к практике – непосредственно в магазинах. От конкурсанта – презентация товара, от жюри – каверзные вопросы. Высокая квалификация продавца – это лицо потребкооперации. Но не менее важно шагать в ногу со временем. Специально к конкурсу приурочили открытие после модернизации магазина «Родны кут».

Гастроном еще в советские годы был первым магазином, который открыли кооператоры в самом центре Щучина. Теперь после обновления он стал первым еще и по качеству. Новые витрины, холодильная комната, удобная навигация, расширенный ассортимент. Неизменным остается одно – акцент на собственную продукцию, товары отечественных производителей и постоянное развитие.