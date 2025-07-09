Белкоопсоюз проводит масштабную модернизацию торговли в сельской местности

Заслужить положительную оценку населения и оправдать доверие главы государства – такие задачи ставит перед собой система потребкооперации. Работа по совершенствованию отрасли ведется непрерывно, однако пока белорусы не всегда довольны качеством оказания услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задержки прибытия автолавки, отсутствие нужного ассортимента, в некоторых случаях – просроченный товар. Несмотря на положительную динамику работы системы потребкооперации, остается целый ряд вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магазин на селе – общественный центр. А нередко чуть ли не единственная живая связь с городом. Задачу повысить эффективность отрасли не раз поручал глава государства. Главные проблемы – кадровый голод, недостаточное количество торговых точек, отсутствие дисциплины работы. Для улучшения качества обслуживания Белкоопсоюз проводит масштабную модернизацию торговли. За 2024 год открыли свыше полусотни ранее закрытых объектов, модернизировали около 70, также появились новые магазины. Продолжается и обновление автопарка. Однако жалобы у местного населения остаются прежними: одно из новшеств, которое может позволить решить часть проблемных вопросов, переход на новое кассовое оборудование.

Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Любая проблема должна решатся комплексно. Самое главное – проблема не должна замалчиваться и в оперативные сроки сниматься. Автоматизированная система учета, которая сейчас прогружается через компьютерную систему, вся база всех товарных групп и новое кассовое оборудование позволят обеспечить больший контроль о недопущении в реализации товаров с просроченными сроками годности.