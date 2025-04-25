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Возложение цветов и высадка аллеи Памяти – узнали, как Белкоопсоюз почтил память погибших в ВОВ

25 апреля 2025 20:12
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Сохранение исторической памяти – основа духовно-нравственных ценностей и связующая нить между поколениями. В преддверии 80-летия Победы кооператоры Беларуси и России почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Беларусь.Новости».

Возложение цветов и высадка аллеи Памяти – узнали, как Белкоопсоюз почтил память погибших в ВОВ-2

Руководство Белкоопсоюза, Центросоюза и молодежный актив профильных учреждений образования возложили цветы к стеле «Минск – город-герой». А после высадили аллею Памяти. В парке Победы теперь будет расти сирень сорта «Великая Победа» как символ героизма и самоотверженности братских народов.

Возложение цветов и высадка аллеи Памяти – узнали, как Белкоопсоюз почтил память погибших в ВОВ-4

Инесса Короткевич, председатель Правления Белкоопсоюза:
Героический подвиг советского народа, конечно, переоценить очень сложно, поэтому сегодня наша, конечно, очень важная задача – не просто сохранить, не просто передать, но самое главное, достоверно передать факты, не допустить искажения сегодня фактов, истории.

Возложение цветов и высадка аллеи Памяти – узнали, как Белкоопсоюз почтил память погибших в ВОВ-6

Дмитрий Зубов, председатель Совета Центросоюза России:
Ужасное время сейчас в Европе, во всем мире. Видите, как оскверняют памятники, не разрешают нашим участвовать в праздновании, отмечании 80-летия Победы. Мы это понять не можем. Я сын фронтовика, и с первых дней всегда в доме главный праздник – это был День Победы.

Возложение цветов и высадка аллеи Памяти – узнали, как Белкоопсоюз почтил память погибших в ВОВ-8

В период, когда многие страны пытаются историю переписать, исказить факты, Беларусь и Россия бережно хранят память о великом подвиге советского народа. Важный урок о ценности мира, свободы и единства мы передаем из поколения в поколение.

Возложение цветов и высадка аллеи Памяти – узнали, как Белкоопсоюз почтил память погибших в ВОВ-10

Глеб Деревянник, учащийся Минского филиала УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»:
Для нас важно чтить традиции, важно помнить. Для нас этот праздник, скажем так, один из самых культовых, значимых. Этот праздник помогает держать связь между поколениями, где-то обращаться к нам истории, чтобы не повторять ошибок в будущем.

Возложение цветов и высадка аллеи Памяти – узнали, как Белкоопсоюз почтил память погибших в ВОВ-12

Никита Кальдин, студент Волгоградского кооперативного института:
Я считаю, что отстаивать историческую память, помнить о наших предках – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы уже второй год выпускаем книгу «Наследники победы рук», где пишем рассказы о наших предках, о наших прадедах, про бабушках, которые защищали ценой своей жизни нашу страну.

Возложение цветов и высадка аллеи Памяти – узнали, как Белкоопсоюз почтил память погибших в ВОВ-14

Белкоопсоюз и Центросоюз на протяжении десятилетий плодотворно взаимодействуют по различным направлениям. Патриотическое воспитание молодежи двух стран – в числе приоритетных. В планах сотрудничество в сфере образования – развивать. 25 апреля стороны подписали соответствующее соглашение.

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