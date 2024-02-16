Новый председатель правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич: хочу настроить наш коллектив на сложную работу

Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики. Дворец Республики. Очередное общее собрание представителей Белкоопсоюза Беларуси. Сотни человек из всех регионов страны. По настроению союзников едва ли можно сказать, что у организации глобально есть какие-то проблемы, кроме, пожалуй, отсутствия официального руководителя. Его избрание и есть в повестке вопрос № 1.

Уважаемые представители! Поступило предложение избрать председателем правления Белкоопсоюза Короткевич Инессу Леонидовну. За кандидатуру очень эффектной и, судя по послужному списку, эффективной Инессы Короткевич агитировали сразу несколько человек. Потому неудивительное единогласное «да».

Таким образом, председателем правления Белкоопсоюза единогласно избрана Короткевич Инесса Леонидовна. Поздравляем!

Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:

В первую очередь, благодарю за доверие. И наш 30-тысячный коллектив я хочу настроить на сложную, кропотливую работу. У нас есть свои сложности, но та дисциплина, наверное, присущая, как солдатам, на сегодня имеет место быть. Кстати, кандидатуру нового председателя правления Белкоопсоюза согласовывали лично с Президентом. Александр Лукашенко, которого приглашали принять участие в этом заседании, начало его наблюдал дистанционно, но уже лично посочувствовал вновь избранному руководителю объединения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не буду хитрить, мудрить. Долго подбирали мы председателя вашего. Смотрели-смотрели и нашли человека, который у вас когда-то работал. Когда я прочитал всю биографию, мне стало жалко этого человека – загрузить женщину, молодую женщину, такой груз положить! И такое давление, которое будет осуществлено, – это неимоверный труд.