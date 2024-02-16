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Новый председатель правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич: хочу настроить наш коллектив на сложную работу

16 февраля 2024 17:11
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Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики.

Дворец Республики. Очередное общее собрание представителей Белкоопсоюза Беларуси. Сотни человек из всех регионов страны. По настроению союзников едва ли можно сказать, что у организации глобально есть какие-то проблемы, кроме, пожалуй, отсутствия официального руководителя. Его избрание и есть в повестке вопрос № 1.

Новый председатель правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич: хочу настроить наш коллектив на сложную работу-1

Уважаемые представители! Поступило предложение избрать председателем правления Белкоопсоюза Короткевич Инессу Леонидовну.

За кандидатуру очень эффектной и, судя по послужному списку, эффективной Инессы Короткевич агитировали сразу несколько человек. Потому неудивительное единогласное «да».

Новый председатель правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич: хочу настроить наш коллектив на сложную работу-4

Таким образом, председателем правления Белкоопсоюза единогласно избрана Короткевич Инесса Леонидовна. Поздравляем!

Новый председатель правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич: хочу настроить наш коллектив на сложную работу-7

Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:
В первую очередь, благодарю за доверие. И наш 30-тысячный коллектив я хочу настроить на сложную, кропотливую работу. У нас есть свои сложности, но та дисциплина, наверное, присущая, как солдатам, на сегодня имеет место быть.

Кстати, кандидатуру нового председателя правления Белкоопсоюза согласовывали лично с Президентом. Александр Лукашенко, которого приглашали принять участие в этом заседании, начало его наблюдал дистанционно, но уже лично посочувствовал вновь избранному руководителю объединения.

Новый председатель правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич: хочу настроить наш коллектив на сложную работу-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не буду хитрить, мудрить. Долго подбирали мы председателя вашего. Смотрели-смотрели и нашли человека, который у вас когда-то работал. Когда я прочитал всю биографию, мне стало жалко этого человека – загрузить женщину, молодую женщину, такой груз положить! И такое давление, которое будет осуществлено, – это неимоверный труд.

Новый председатель правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич: хочу настроить наш коллектив на сложную работу-13

А сочувствовать есть чему. Два года назад в таком же широком составе в этом же месте собирались, чтобы разобрать происходящее с организацией, от которой во многом зависит сытая жизнь на селе, услугами которой охвачен каждый третий житель страны, обсудили конкретный антикризисный план.

Александр Лукашенко:
Начните с малого. Пусть будет рентабельность 3,5-10 %, зацепитесь за зарплату 800, потом 900, 1 000 рублей. Но каждый год надо демонстрировать динамику, положительную динамику.

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# Государственная политика # общество # Инесса Короткевич # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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