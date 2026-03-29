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Новости по тегу #Инаугурация

Инаугурация Лукашенко, за которой следил весь мир! Собрали самые главные моменты
29 марта 2026 16:57

Инаугурация Лукашенко, за которой следил весь мир! Собрали самые главные моменты

Год после инаугурации. Вспоминаем главную церемонию 2025-го
25 марта 2026 16:50

Год после инаугурации. Вспоминаем главную церемонию 2025-го

Ровно год назад прошла церемония инаугурации Президента Беларуси
25 марта 2026 06:23

Ровно год назад прошла церемония инаугурации Президента Беларуси

Азарёнок: теперь и 25 марта – наше. День Президента. День его торжества, речи, войск и народа!
30 марта 2025 17:58

Азарёнок: теперь и 25 марта – наше. День Президента. День его торжества, речи, войск и народа!

Инаугурация Президента – новая летопись суверенной Беларуси. Подвели итоги главного события недели
30 марта 2025 16:58

Инаугурация Президента – новая летопись суверенной Беларуси. Подвели итоги главного события недели

Лукашенко озвучил свою стратегию! Политолог Алексей Дзермант о главных посылах инаугурации
28 марта 2025 18:37

Лукашенко озвучил свою стратегию! Политолог Алексей Дзермант о главных посылах инаугурации

Две недели репетиций – как создавали тот самый марш, звучавший в финале церемонии?
26 марта 2025 18:16

Две недели репетиций – как создавали тот самый марш, звучавший в финале церемонии?

Политолог из США: в отличие от нас, белорусский народ всегда делает правильный выбор
26 марта 2025 18:16

Политолог из США: в отличие от нас, белорусский народ всегда делает правильный выбор

Вадим Гигин: все объекты, мимо которых проехал кортеж Президента, – это наши достижения
26 марта 2025 18:02

Вадим Гигин: все объекты, мимо которых проехал кортеж Президента, – это наши достижения

Дирижёр Президентского оркестра рассказал, как снимали инаугурацию его глазами
26 марта 2025 17:56

Дирижёр Президентского оркестра рассказал, как снимали инаугурацию его глазами

Азарёнок: все говорят – хотим Лукашенко, вся Европа вопиёт об этом! Но им не дают
26 марта 2025 17:21

Азарёнок: все говорят – хотим Лукашенко, вся Европа вопиёт об этом! Но им не дают

Скабеева: Лукашенко – тот человек, который способен проявить заботу о народе, он отец нации
26 марта 2025 13:40

Скабеева: Лукашенко – тот человек, который способен проявить заботу о народе, он отец нации