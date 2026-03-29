Новости по тегу #Инаугурация

Инаугурация – год спустя. В мире стало еще сложнее. У нас спокойно, есть экономический рост. Мы по прежнему спокойно работаем, открываем поликлиники и производства, реализуем крупные национальные проекты. Веселимся в праздники, отдыхаем на заморских берегах и встречаем миллионы гостей.
Ровно год назад, 25 марта 2025 года, прошла церемония инаугурации Президента Беларуси.
Церемония завершила очередной цикл развития политической системы страны и стала кульминацией электорального марафона, ознаменовала официальный старт срока полномочий главы государства.
«Инаугурация прошла. Как торжество. Как триумф. Как праздник. Как победа. Кричали женщины «ура» и в воздух чепчики бросали. Это было ярко. Величественно. Выдержанно. Сильно. Слово сказано, и дело сделано».
Теперь 25 марта должно остаться в истории без разночтений. Это реальное торжество народной воли.
«По сути, это была стратегическая программа на следующую пятилетку, уточнение и раскрытие пунктов предвыборной программы Президента. И не просто программа, но изложение определенной философии и идеологии нашего государства».
«Мне кажется, она вчера очень хорошо прозвучала», – поделился композитор Евгений Олейник.
«Белорусский народ уже не в первый раз сделал мудрый выбор, показав всему миру, что Беларусь – независимое государство», – уверен Стив Самарин.
«Кортеж ехал по проспекту Независимости – само название уже о многом говорит».
А еще узнали у бойцов роты почетного караула, насколько тяжело было нести штандарт Президента.
«Демократию – это ярмо – так просто с шеи не скинешь».
«Сохранить себя как личность, сохранить страну как государство, сохранить народ как общность – это, конечно, очень непростая задача. Вот он тот, кто справляется», – отметила российская телеведущая.
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