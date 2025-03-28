Лукашенко озвучил свою стратегию! Политолог Алексей Дзермант о главных посылах инаугурации

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

В политической жизни нашей страны произошло важнейшее с символической и юридической точки зрения событие – официальное вступление в должность всенародно избранного Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

В этот раз инаугурация прошла особенно торжественно, по сути, сформирован полный канон государственных ритуалов, окончательно сформирована одна из ключевых традиций нашей государственности. Потому что вокруг вступления в должность Президента максимально сосредоточены важнейшие символы государства: присяга народу и стране на Конституции под государственным флагом и президентским штандартом в присутствии многочисленных представителей белорусского политического и управленческого класса.

После этого на площади Государственного флага военнослужащими была дана клятва на верность белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь – мы воочию увидели момент единения власти, народа и наших защитников.

Но самые важные смыслы и посылы, конечно же, прозвучали в выступлении Александра Лукашенко на церемонии вступления в должность главы государства. По сути, это была стратегическая программа на следующую пятилетку, уточнение и раскрытие пунктов предвыборной программы Президента. И не просто программа, но изложение определенной философии и идеологии нашего государства.