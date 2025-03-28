Лукашенко озвучил свою стратегию! Политолог Алексей Дзермант о главных посылах инаугурации

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
В политической жизни нашей страны произошло важнейшее с символической и юридической точки зрения событие – официальное вступление в должность всенародно избранного Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
В этот раз инаугурация прошла особенно торжественно, по сути, сформирован полный канон государственных ритуалов, окончательно сформирована одна из ключевых традиций нашей государственности. Потому что вокруг вступления в должность Президента максимально сосредоточены важнейшие символы государства: присяга народу и стране на Конституции под государственным флагом и президентским штандартом в присутствии многочисленных представителей белорусского политического и управленческого класса.
После этого на площади Государственного флага военнослужащими была дана клятва на верность белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь – мы воочию увидели момент единения власти, народа и наших защитников.
Но самые важные смыслы и посылы, конечно же, прозвучали в выступлении Александра Лукашенко на церемонии вступления в должность главы государства. По сути, это была стратегическая программа на следующую пятилетку, уточнение и раскрытие пунктов предвыборной программы Президента. И не просто программа, но изложение определенной философии и идеологии нашего государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Общее направление движения – это традиции, трудолюбие, технологии. Традиции, то есть наследие предков, а также наш собственный опыт построения суверенной Беларуси. Это тот морально-нравственный базис, который определяет единство народа и лежит в основе мировосприятия белорусов: справедливости, законности и солидарности. Это тот фундамент, на котором строится преемственность поколений. Традиции, которые мы должны передать нашей молодежи. Трудолюбие – та самая славутая беларуская працавiтасць – свойство наших людей, которое позволило выжить в водоворотах истории и в сплаве с дисциплиной, профессионализмом, талантом и ответственностью позволяет добиваться самых амбициозных целей. Я уже не говорю о партизанском упорстве и стойкости белорусского народа. Технологии – это ключ к будущей самодостаточной экономике и гарантия нашей независимости, инструмент устойчивого развития и обеспечения нашей безопасности. Дорога в семью стран – мировых лидеров. Все это в проекции на пятилетку качества и новую программу социально-экономического развития должно дать более высокое качество жизни для каждого белоруса.
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