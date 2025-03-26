Азарёнок: все говорят – хотим Лукашенко, вся Европа вопиёт об этом! Но им не дают

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Конечно, сегодня об инаугурации. Об этом великом действе, которое состоялось в Минске. По проспектам Независимости и Победителей ехал хозяин. Своего слова, своего дела, своей страны. И это был праздник – для всей страны праздник.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Но начнем не с нашей инаугурации. С другой. Уже 6 лет назад выступал перед украинским народом другой человек. Он шумно и зрелищно победил на выборах – сериалы, стадионы, концерты, дискотеки, КВН, «Квартал». И вот что он сказал.
Наша первая задача – остановка конфликта в Донбассе. Для того чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги. Если будет нужно, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир.
Григорий Азаренок:
Какова цена этих слов? Вот она. Сотни и сотни квадратных километров кладбищ. Погостов. Реки кровищи. Моря слез вдов и сестер, детей и матерей. А он – при должности. И при виллах в Париже. Прикупил недавно.
А у Лукашенко нет вилл в Париже. И в Лондоне нет. И кладбища у нас не растут сотнями и тысячами квадратных километров. Вот и вся разница.
Или другой пример – на инаугурацию Трампа продавались билеты. Там, в принципе, это обычное дело, кроме 2021 года, когда Байдена охраняли семь рядов колючей проволоки. Билеты, звезды, шоу-бизнес, Маск с его жестами, Мелания в странной шляпе – все это элементы пиара, все это пыль в глаза, спецэффекты, Голливуд.
Белорусская инаугурация, вступление в должность Батьки – совсем другое. Она прошла и как огромное событие, но это прежде всего – смыслы. Программная речь лидера. Полмира мечтает о такой диктатуре. Да, действительно мечтают. Чтобы не раздевали до последних трусов, вопя о мнимой и бредовой угрозе из России. Чтобы миллиарды и миллиарды не доставались отъявленным ворюгам то на прививки, то на войну. Чтобы у людей спрашивали, прежде чем завозить мигрантов. Чтобы не оскорбляли чувства верующих мерзейшей содомией. Чтобы триллионы не тратили на дрянь типа гендерных исследований вялотекущих зубных щеток. Вот о такой диктатуре все мечтают. И французы мечтают, и немцы, и бельгийцы. Американцы с этим Трампа позвали. Они все говорят: хотим Лукашенко, вся Европа вопиет об этом – но им не дают. Демократию – это ярмо – так просто с шеи не скинешь.
Григорий Азаренок:
Три «Т». Традиции, трудолюбие, технологии. Это ответ на запрос нынче всего человечества. Все прогрессы реакционны, если рушится человек. Это еще Вознесенский написал.
Все понимают, что если и дальше продолжить развивать генную инженерию, нанотехнологии, искусственный интеллект и оружие всех видов, не развивая человека, не раскрывая его творческие способности, то скоро мы будем жить в мире постъядерного апокалипсиса и выбор у нас будет только набедренной повязки, если шарик не слетит с орбиты. И только один Александр Лукашенко в мире повторяет слова Блока – о человеке.
А человек? – Он жил безвольно:
Не он – машины, города,
«Жизнь» так бескровно и безбольно
Пытала дух, как никогда…
Но тот, кто двигал, управляя
Марионетками всех стран, –
Тот знал, что делал, насылая
Гуманистический туман:
Там, в сером и гнилом тумане,
Увяла плоть, и дух погас,
И ангел сам священной брани,
Казалось, отлетел от нас:
Там – распри кровные решают
Дипломатическим умом,
Там – пушки новые мешают
Сойтись лицом к лицу с врагом.
Но смотрел я вчера на Александра Григорьевича, а в голове был Александр Сергеевич. Лучше него все равно не скажешь, как ни старайся.
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Отчизну поднял на дыбы?
Поднял. Защитил. Спас. Сохранил. Возвысил. Подавленный мятеж. Отбиты тысячи санкций. Разрушены польские заборы. Мы вместе с Россией выстояли перед накатом всего организованного западного полчища, помогли не дать начаться гражданской войне в России. И дождались, когда в самом Риме пришел наш человек. В смысле началась там наша революция. Мы туда этот факел перебросили. Тем самым, что стояли.
И горд, и ясен,
И славы полон взор его.
И царской пир его прекрасен.
При кликах войска своего,
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И за учителей своих
Заздравный кубок подымает.
И войско поет ему.
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