Азарёнок: все говорят – хотим Лукашенко, вся Европа вопиёт об этом! Но им не дают

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Конечно, сегодня об инаугурации. Об этом великом действе, которое состоялось в Минске. По проспектам Независимости и Победителей ехал хозяин. Своего слова, своего дела, своей страны. И это был праздник – для всей страны праздник. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Но начнем не с нашей инаугурации. С другой. Уже 6 лет назад выступал перед украинским народом другой человек. Он шумно и зрелищно победил на выборах – сериалы, стадионы, концерты, дискотеки, КВН, «Квартал». И вот что он сказал.

Наша первая задача – остановка конфликта в Донбассе. Для того чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги. Если будет нужно, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Григорий Азаренок:

Какова цена этих слов? Вот она. Сотни и сотни квадратных километров кладбищ. Погостов. Реки кровищи. Моря слез вдов и сестер, детей и матерей. А он – при должности. И при виллах в Париже. Прикупил недавно. А у Лукашенко нет вилл в Париже. И в Лондоне нет. И кладбища у нас не растут сотнями и тысячами квадратных километров. Вот и вся разница. Или другой пример – на инаугурацию Трампа продавались билеты. Там, в принципе, это обычное дело, кроме 2021 года, когда Байдена охраняли семь рядов колючей проволоки. Билеты, звезды, шоу-бизнес, Маск с его жестами, Мелания в странной шляпе – все это элементы пиара, все это пыль в глаза, спецэффекты, Голливуд. Белорусская инаугурация, вступление в должность Батьки – совсем другое. Она прошла и как огромное событие, но это прежде всего – смыслы. Программная речь лидера. Полмира мечтает о такой диктатуре. Да, действительно мечтают. Чтобы не раздевали до последних трусов, вопя о мнимой и бредовой угрозе из России. Чтобы миллиарды и миллиарды не доставались отъявленным ворюгам то на прививки, то на войну. Чтобы у людей спрашивали, прежде чем завозить мигрантов. Чтобы не оскорбляли чувства верующих мерзейшей содомией. Чтобы триллионы не тратили на дрянь типа гендерных исследований вялотекущих зубных щеток. Вот о такой диктатуре все мечтают. И французы мечтают, и немцы, и бельгийцы. Американцы с этим Трампа позвали. Они все говорят: хотим Лукашенко, вся Европа вопиет об этом – но им не дают. Демократию – это ярмо – так просто с шеи не скинешь.