Политолог из США: в отличие от нас, белорусский народ всегда делает правильный выбор

25 марта 2025 года войдет в историю нашей страны не только как дата церемонии инаугурации Президента Александра Лукашенко, но и как День единения белорусского народа. Событие стало поистине резонансным. Миллионы публикаций в социальных сетях, высокие рейтинги прямой трансляции и размещенных в сети материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение!

Эта победа белорусов, которые 26 января преодолели очередной исторический перекресток. Прошли его уверенно, мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века, подчеркнул Президент. Позади сложные пять лет: пандемия, попытки извне раскачать страну в 2020-м, санкции. Но белорусы выстояли и стали еще сильнее.

Но останавливаться нельзя, подчеркивает Александр Лукашенко. Наши независимость и самостоятельность многим мешают, отсюда незаконные санкции и другие попытки давления. Главное оружие Беларуси по-прежнему – диалог и дипломатия. Наша страна выступает за равное сотрудничество.

Стив Самарин, политолог (США):

Белорусский народ уже не в первый раз сделал мудрый выбор, показав всему миру, что Беларусь – независимое государство. Никогда не будет ничьим сателлитом и будет идти исключительно своим путем. Во всем мире это увидели, и сейчас в мире уже совсем другие настроения. У нас, в Соединенных Штатах, вовсю идет разговор о снятии санкций и восстановлении добрых отношений, которые были разрушены нашей прежней абсолютно некомпетентной администрацией. Но, в отличие от нас, белорусский народ всегда делает правильный выбор и идет путем стабильной модернизации.