Политолог из США: в отличие от нас, белорусский народ всегда делает правильный выбор
25 марта 2025 года войдет в историю нашей страны не только как дата церемонии инаугурации Президента Александра Лукашенко, но и как День единения белорусского народа. Событие стало поистине резонансным. Миллионы публикаций в социальных сетях, высокие рейтинги прямой трансляции и размещенных в сети материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дирижер Президентского оркестра рассказал, как снимали инаугурацию его глазами.
Эта победа белорусов, которые 26 января преодолели очередной исторический перекресток. Прошли его уверенно, мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века, подчеркнул Президент. Позади сложные пять лет: пандемия, попытки извне раскачать страну в 2020-м, санкции. Но белорусы выстояли и стали еще сильнее.
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Но останавливаться нельзя, подчеркивает Александр Лукашенко. Наши независимость и самостоятельность многим мешают, отсюда незаконные санкции и другие попытки давления. Главное оружие Беларуси по-прежнему – диалог и дипломатия. Наша страна выступает за равное сотрудничество.
Стив Самарин, политолог (США):
Белорусский народ уже не в первый раз сделал мудрый выбор, показав всему миру, что Беларусь – независимое государство. Никогда не будет ничьим сателлитом и будет идти исключительно своим путем. Во всем мире это увидели, и сейчас в мире уже совсем другие настроения. У нас, в Соединенных Штатах, вовсю идет разговор о снятии санкций и восстановлении добрых отношений, которые были разрушены нашей прежней абсолютно некомпетентной администрацией. Но, в отличие от нас, белорусский народ всегда делает правильный выбор и идет путем стабильной модернизации.
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