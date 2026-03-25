Год после инаугурации. Вспоминаем главную церемонию 2025-го

Ровно год назад Александр Лукашенко вступил в должность Президента. Этот день, 25 марта, стал закономерным итогом минувшей электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За действующего главу государства тогда проголосовали более 86 % избирателей, продемонстрировав также беспрецедентно высокую явку, что говорит о том, что белорусам точно не безразлично настоящее и будущее своей страны.

За первый год после инаугурации у Первого было много и различных кортежей, даже в сопровождении конного караула. Этот год насыщен международными визитами, но торжественный праздничный проезд по Минску вошел, вернее, въехал в историю.

Движение кортежа началось за 15 минут до полудня. В этой церемонии все символично, даже сам маршрут. За 15 минут кортеж Первого с разрешенной скоростью в сопровождении 9 мотоциклистов проехал по главным проспектам столицы: Независимости и Победителей. Это же не только адресное название, это сакральные слова для Беларуси. Десятки камер. Впервые были использованы квадрокоптеры.

Команда СТВ отвечала за картинку с Площади Победы. Маршрут составил 13 километров. Конечная остановка – Дворец Независимости. Все действие синхронизировано, как натянутая струна на инструментах Президентского оркестра. Музыкальное сопровождение обеспечивало полсотни человек. Репертуар торжественный, государственный гимн и «Радзiма мая дарагая». В cуверенной Беларуси уже сложился протокол церемонии. Например, с 2011 года на инаугурации Александр Лукашенко появляется в галстуке красных тонов, который сам и выбирает. К официальному торжеству президентского протокола всегда приковано внимание. Волнительно, ответственно и даже просто любопытно. В разные годы мои коллеги считали, сколько кресел в зале и какой длины специальная инаугурационная дорожка.

В 1994-м слово «инаугурация» было понятием, которое не все могли выговорить. А в 2001 году была сформирована четкая традиция церемонии по-белорусски. Без излишеств и танцев, как во время инаугурации Трампа. Даже существуют околоинаугурационные мифы. Пустовой: Александр Лукашенко и владыка Филарет – это был союз исторических личностей для пользы страны. Подробности.

Сначала президентская клятва приносилась во Дворце Республики. До прихода к власти Лукашенко это был страшный долгострой в центре столицы. С 2015 года церемония – во Дворце Независимости. Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология. Клятва прозвучала на белорусском, как самый знаковый момент церемонии. Обращение Президента – по-русски. Языковой баланс тоже олицетворяет белорусскую модель государственности. А то мы видели, до чего язык Киев довел. И главное, это отражение воли народа. У нас самое важное решение принимается посредством общегосударственного диалога, референдумов.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, член Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Вокруг лидера действительно сплотилось все общество. Это чувствовалось и в речи, с которой Президент обращался к своим сторонникам. Он говорил, что нет более зрелого общества, чем белорусы, и нет более сильной поддержки у Президента, чем ту поддержку, которую чувствует наш национальный лидер. Потому что в зале, где собрались сторонники, это Дворец Независимости, на улицах Минска чувствовалась именно атмосфера единения. Потому что общество было консолидировано после тех событий, которые мы пережили, и тех изменений в Конституцию, которые дружно поддержали белорусы, которые сказали «нет» радикализму, которые сказали «да» эволюции, эволюционному развитию страны.