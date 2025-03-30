Инаугурация Президента – новая летопись суверенной Беларуси. Подвели итоги главного события недели

Эта инаугурация повторила самые ярки моменты предыдущих. И общественное настроение первого, самого скромного варианта. Как и тогда, сейчас Беларусь встречала народного Президента. Это инаугурация в эмоциях. А вот в цифрах. Приглашения получили более 1 100 человек. Кортеж со скоростью 60 километров в час и в сопровождении эскорта из 9 мотоциклистов проехали 13 километров по двум главным столичным проспектам. 36 слов присяги Президент произнес за 35 секунд. Инаугурация – иностранное заимствование, но с опытом успешного импортозамещения. Сформирован протокол, свои традиции, а главное, сохранено то, что нельзя повторить. Либо оно есть, либо нет. Это единство страны и ориентированность на народовластие.

Наталья Петкевич рассказала, чем белорусская инаугурация лучше заокеанской: у нас всё чётко Клятва на белорусском – как самый знаковый момент церемонии, а обращение – по-русски. Языковой баланс – тоже олицетворяет белорусскую модель государственности. А то ведь мы видели, до чего язык Киев довел. И главное – это отражение воли народа. У нас самые важные решения принимаются посредством общегосударственного диалога – референдумов. Мы становимся сильным государством, которое имеет свою точку зрения и позицию в мире – Бузовский В этом и есть сущностное отличие парламентской Конституции (в 1994-м на ней клялся Президент) и общенародной, разработанной, а затем принятой всей страной. Инаугурация завершила очередной этап политического строительства страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

26 января мы преодолели очередной исторический перекресток. Прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века. Подробности здесь. «Спасибо» – стало самым употребляемым словом президентского обращения. Международные условия – глобальная пертурбация, ситуация у соседей – не ахти. Но именно внутреннее единство позволило нам спокойно провести выборы. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К своим победам мы пришли вместе! Повторилось народное воодушевление. На улицу выходили за Лукашенко. В авангарде, как и всегда – учителя и врачи.

Елена Малиновская, директор средней школы № 172 Минска:

Контингент людей, которые отдавали свои подписи в избирательных листах, был разнообразный. Это и молодежь, приходили и семьи с детьми, люди среднего и почтенного возраста. Многие говорили слова благодарности действующему Президенту и также выражали надежду на то, что мы и дальше сможем жить под мирным небом процветающей и независимой Беларуси. Даже конкуренты Лукашенко вели себя достойно, заморских грантов не брали.

Александр Лукашенко:

Отдельную благодарность хочу выразить организаторам и участникам многочисленных культурных и спортивных мероприятий. Они создали атмосферу праздника и сплотили нас еще больше. Свой высокий профессионализм показали средства массовой информации. Сегодня хочу обратиться и к своим соперникам, кандидатам, выдвинувшим себя на пост Президента. Благодаря вам мы показали образец настоящей, чистой конкуренции. Без внутренних интриг, манипуляций со стороны внешних сил. Действительно, этот выборный марафон был самым торжественным – фестивали и проекты, которые открывали нам нашу Беларусь. А еще марафоном открытой поддержки Лукашенко. Выступили единым фронтом.

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района Минска:

И досрочное голосование, и в сам день голосования люди шли активно. Конечно же, тут следует отметить то, что на сегодня уже совершенно другие подходы, поменялось и мышление людей, сознание. Сегодня мы видим, что сделано в нашей стране, в городе Минске. И это благодаря тому, что идет правильно выверенная политика. Инаугурационную речь Первого условно можно поделить на две составляющие. Первая – благодарственная. Вторая – посылы к действиям. Президент о трех китах, опорах трех «Т» белорусского пути. Александр Лукашенко:

Мы – нация, достойная уважения! Традиции как залог уважения к тем, кто был до нас. Трудолюбие как самая важная инвестиция нашего развития. Не за счет кого-то, а только опираясь на себя. И технологии как залог развития и укрепления своего суверенитета. Аббревиатура трех «Т» ярко представлена на МЗКТ.

Николай Богданов, специалист музейно-выставочного комплекса «Волат» МЗКТ:

В начале 1950-х годов, когда только началась холодная война, из всех 10 автомобильных заводов Союза именно Минский автозавод выиграл конкурс, тендер по созданию специального конструкторского бюро. Именно по заказам МЗКТ можно судить о геополитической ситуации в мире. Крен на технику для добычи полезных ископаемых или комплексы для «Ярсов» и «Тополей». Но мы не купаемся в лучах славы, а скромно следуем национальному коду – трудолюбию.

Павел Огер, заместитель генерального директора по идеологической работе МЗКТ:

Всегда жил своим умом, своими руками. Никогда ни у кого ничего не забирал, не завоевывал на протяжении всей истории кормился своими руками и своим умом. А было же зачастую время, что мы восстанавливали нашу страну. Потому что все войны шли у нас через Беларусь. И оставляли здесь за собой только пепелище. Мирное созидание – что близко каждому белорусскому сердцу. Дипломатия – инструмент мирового консенсуса. В зале послы стран глобального большинства, в речи Президента – минские нарративы мироустройства. Лукашенко: сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение!