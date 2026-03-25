Ровно год назад прошла церемония инаугурации Президента Беларуси

Сегодня, 25 марта, исполняется ровно год с момента инаугурации Президента Беларуси. Церемония завершила очередной цикл развития политической системы страны и стала кульминацией электорального марафона, ознаменовала официальный старт срока полномочий главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: это победа не только моя, но и миллионов наших белорусов.

Несмотря на непростую международную обстановку и нестабильную ситуацию в соседних государствах, выборы прошли спокойно – во многом благодаря внутреннему единству общества. По атмосфере они напомнили воодушевление середины 90-х годов, а ключевым словом в президентском обращении стало «спасибо».

В торжественном мероприятии приняли участие более 1 100 человек: государственные деятели, руководители основных конфессий, парламентарии, представители гражданского общества и широкий круг дипломатов из стран глобального большинства. Церемония состояла из двух частей: первая прошла в интерьерах Дворца Независимости, вторая – с участием всех воинских формирований страны. Историческим моментом стало проведение церемонии клятвы белорусскому народу и Главнокомандующему на площади государственного флага – такое состоялось впервые.

Главнокомандующий принял клятву военнослужащих белорусскому народу и Президенту.

Даже в условиях сложной геополитической обстановки Беларусь демонстрирует сплоченность народа в отстаивании национальных интересов. Общество по-прежнему нацелено на то, чтобы жить в суверенной стране – в мире и согласии.