Азарёнок: теперь и 25 марта – наше. День Президента. День его торжества, речи, войск и народа!

Григорий Азаренок, СТВ:

Инаугурация прошла. Как торжество. Как триумф. Как праздник. Как победа. Кричали женщины «ура» и в воздух чепчики бросали. Это было ярко. Величественно. Выдержанно. Сильно. Слово сказано, и дело сделано.

Но есть у нас, в основном за границей, особенные люди. Фарисеи. Мы порой неправильно понимаем этот термин, исключительно как лицемерие. Тем временем полный церковнославянский словарь говорит нам: фарисеи – это одна из иудейских сект. Означает это слово – отделенные, особенные. Вот такими особенными мнят себя наши альтернативно одаренные. И они праздновали другой праздник. Они называют его День воли, хотя лучшее определение его – минута позора.

Ночью, тайно, никем не выбранные, ничего и никого не представляющие, как воры, собрались они и нацарапали там какую-то грамоту. И тут же побежали писать подобострастную, холуйскую, низкопоклонскую телеграмму Кайзеру. Но если бы только ему. Ко всем ластились, всем холку подставляли. И Центральной раде в Киеве, и Скоропадскому, и Пилсудскому, и Деникину, и большевикам. И все их посылали. Пилсудский увидел их и спросил: шо це за оперетка? Именно. Все их существование – одна сплошная оперетка. Хотя иногда и кровавая.

Второе их пришествие в Беларусь снова было с немецкой оккупацией. Гитлеровской. Тут на неделе они вспоминали – як жа добра было в 93-м. Язэп Сажич приезжал, с Шушкевичем встречался. Хотите расскажу, что за Язэп такой?

Летом 1942 года был назначен немцами комендантом подофицерской школы, а в феврале 1943 года уже формировал в Лиде батальон железнодорожной охраны. Старался он больше всех – перевели в Минск – преподавать полицаям в «офицерской» школе. Потом драпанул в Баварию. И там – внимание – стал комендантом офицерской школы 30-й гренадерской дивизии Ваффен-СС (1-й белорусской), потом успел даже пройти курсы в немецкой офицерской школе в Ростоке.

И вот они хотят, чтобы эсэсовец в черном кожаном плаще, с черепами на фуражке прошелся по Минску. А они пресмыкались бы перед ним. И он тряс бы их холку.