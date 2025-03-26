Прямой эфир

Вадим Гигин: все объекты, мимо которых проехал кортеж Президента, – это наши достижения

26 марта 2025 18:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

25 марта 2025 года войдет в историю нашей страны не только как дата церемонии инаугурации Президента Александра Лукашенко, но и как День единения белорусского народа. Событие стало поистине резонансным. Миллионы публикаций в социальных сетях, высокие рейтинги прямой трансляции и размещенных в сети материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Гигин: все объекты, мимо которых проехал кортеж Президента, – это наши достижения-2

Множество жителей и гостей столицы собрались на улицах, чтобы поприветствовать главу государства. Символичен и маршрут кортежа Президента, который в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов проехал по главным проспектам столицы – Независимости и Победителей. Как путь суверенного государства: уверенными шагами к становлению и развитию страны. 

На старте пути на инаугурацию – Национальная библиотека. Ее строительство было запланировано еще на начало 90-х годов, но все откладывалось. И только когда глава государства взял вопрос под личный контроль, появилась не просто надежда – конкретные перспективы на то, что алмаз знаний засияет на полную мощь. Сегодня это не только уникальное современное здание, но одно из крупнейших книгохранилищ Европы.

Вадим Гигин: все объекты, мимо которых проехал кортеж Президента, – это наши достижения-4

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Когда началась трансляция, мы увидели Национальную библиотеку, я думаю, многие белорусы, не только я как директор библиотеки, сотрудник библиотеки, порадовались этому. Потому что этот символ вдохновляет, он показывает, что мы можем очень многое сделать. И таких символов не один в Беларуси. 

Кортеж ехал по проспекту Независимости – само название уже о многом говорит. Следующий проспект – Победителей. И когда мы видим объекты, мимо которых проехал кортеж Президента, – это все наши достижения. Это либо память, которую мы сохранили, как площадь Победы. 

И мы памятники не разрушаем – мы их реставрируем, укрепляем, проводим там наши церемонии. Отдаем долг памяти предкам, которые сохранили, защитили нашу страну, победили. Это Академия наук – наши научные свершения. Это Дворец спорта, Дворец Республики. Дворец Республики – тогда, в 1990-е, мы только-только из разрухи выкарабкивались. Казалось, такую махину невозможно поднять. И смотрите – стоит Дворец Республики.

Вадим Гигин: все объекты, мимо которых проехал кортеж Президента, – это наши достижения-6

Сегодня Дворец Республики – символ становления государства и место проведения ВНС. В 30-летней суверенной биографии страны много знаковых проектов. Обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, строительство АЭС. Сегодня каждый 10-й трактор на планете сошел с конвейера отечественного МТЗ. Белорусы производят самые большие БЕЛАЗы! И даже проложили путь к звездам.

Дирижер Президентского оркестра рассказал, как снимали инаугурацию его глазами.

# Инаугурация # Вадим Гигин

Другие новости рубрики

Все новости
Дирижёр Президентского оркестра рассказал, как снимали инаугурацию его глазами
26 марта 2025 17:56

Дирижёр Президентского оркестра рассказал, как снимали инаугурацию его глазами

Минск станет ещё зеленее – где и какие растения высадят в 2025 году?
26 марта 2025 17:47

Минск станет ещё зеленее – где и какие растения высадят в 2025 году?

В Минске прошла мини-ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями
26 марта 2025 17:47

В Минске прошла мини-ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями