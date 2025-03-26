Вадим Гигин: все объекты, мимо которых проехал кортеж Президента, – это наши достижения

25 марта 2025 года войдет в историю нашей страны не только как дата церемонии инаугурации Президента Александра Лукашенко, но и как День единения белорусского народа. Событие стало поистине резонансным. Миллионы публикаций в социальных сетях, высокие рейтинги прямой трансляции и размещенных в сети материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Множество жителей и гостей столицы собрались на улицах, чтобы поприветствовать главу государства. Символичен и маршрут кортежа Президента, который в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов проехал по главным проспектам столицы – Независимости и Победителей. Как путь суверенного государства: уверенными шагами к становлению и развитию страны. На старте пути на инаугурацию – Национальная библиотека. Ее строительство было запланировано еще на начало 90-х годов, но все откладывалось. И только когда глава государства взял вопрос под личный контроль, появилась не просто надежда – конкретные перспективы на то, что алмаз знаний засияет на полную мощь. Сегодня это не только уникальное современное здание, но одно из крупнейших книгохранилищ Европы.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда началась трансляция, мы увидели Национальную библиотеку, я думаю, многие белорусы, не только я как директор библиотеки, сотрудник библиотеки, порадовались этому. Потому что этот символ вдохновляет, он показывает, что мы можем очень многое сделать. И таких символов не один в Беларуси. Кортеж ехал по проспекту Независимости – само название уже о многом говорит. Следующий проспект – Победителей. И когда мы видим объекты, мимо которых проехал кортеж Президента, – это все наши достижения. Это либо память, которую мы сохранили, как площадь Победы. И мы памятники не разрушаем – мы их реставрируем, укрепляем, проводим там наши церемонии. Отдаем долг памяти предкам, которые сохранили, защитили нашу страну, победили. Это Академия наук – наши научные свершения. Это Дворец спорта, Дворец Республики. Дворец Республики – тогда, в 1990-е, мы только-только из разрухи выкарабкивались. Казалось, такую махину невозможно поднять. И смотрите – стоит Дворец Республики.