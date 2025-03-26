Две недели репетиций – как создавали тот самый марш, звучавший в финале церемонии?

25 марта 2025 года войдет в историю нашей страны не только как дата церемонии инаугурации Президента Александра Лукашенко, но и как День единения белорусского народа. Событие стало поистине резонансным. Миллионы публикаций в социальных сетях, высокие рейтинги прямой трансляции и размещенных в сети материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За инаугурацией следили во всем мире и большое сотни тысяч просмотров только на YouTube-каналах белорусских СМИ подчеркивают интерес к этому событию. Тысячи восторженных комментариев с пожеланиями здоровья белорусскому лидеру и процветания стране. Скабеева: Лукашенко – тот человек, который способен проявить заботу о народе, он отец нации.

Беларусь вступает в очередной исторический период, опираясь на выверенную временем стратегию развития. Она определена на республиканских референдумах и народных вече. Общее направление движения – традиции, трудолюбие и технологии. Александр Лукашенко: я счастливый Президент, а Беларусь – страна, в которой хочется жить. Эти слова оставили глубокий след в душе каждого белоруса.

Евгений Олейник, композитор, продюсер группы «Аура»:

Речь Президента вчера, конечно, тронула до глубины души, когда он обратился ко всем белорусам, что я вас не подведу – это прямо в сердце.

В свою очередь всю свою любовь к Отчизне творческий коллектив постарался вложить в слова и музыку марша, который стал ярким аккордом не менее важного этапа церемонии – принесения военнослужащими клятвы на верность белорусскому народу и Президенту.

Евгений Олейник:

Финальная версия произведения была готова за четыре дня до инаугурации. Репетировать начали где-то за 2 недели до инаугурации. То есть мы скинули военнослужащим музыку, слова, и под чутким контролем своих руководителей они начали репетировать примерно где-то за 2 недели до. Финальная точка, это финал инаугурации. Мне кажется, она вчера очень хорошо прозвучала.

Перспективные инвестиционные проекты, инновационные производства, новые рабочие места – базисные задачи предстоящей пятилетки. Будет продолжено и развитие регионов. А сегодня здесь изучают подарок, который получили гости инаугурации. Уникальный сборник – это более чем 300 страниц с цитатами и ключевыми тезисами из выступлений Президента. Отдельно предусмотрено место для заметок, новых задач и целей.