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В Минске подвели итоги мониторинга медучреждений страны

01 октября 2024 17:35
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Итоги мониторинга медучреждений страны проанализировала межведомственная рабочая группа. Основные результаты теперь предстоит донести до руководителей больниц и поликлиник по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 1 октября, на семинаре-совещании собрали представителей некоторых учреждений здравоохранения столицы. Мониторинг медицинской сферы затронул Минск лишь фрагментарно.

В Минске подвели итоги мониторинга медучреждений страны-2

Однако проблемы, выявленные в регионах, присущи и ему. В особо пристальном внимании нуждаются такие области, как диспансеризация, наблюдение за пациентами с хроническими патологиями, профилактика различных заболеваний.

Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:
Разговор получился очень профессиональный, очень интересный, острый. Мы получили также вопросы и предложения из зала, от наших коллег. Я думаю, что это очень важный и эффективный разговор для всех, в том числе и для системы здравоохранения, для Министерства здравоохранения.

В Минске подвели итоги мониторинга медучреждений страны-4

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Наметили ряд предложений, которые будут реализованы при вводе в строй, в том числе, второй центральной районной поликлиники, которая будет являться, в том числе, районным диагностическим центром. На базе второй центральной поликлиники также планируется создать новые подразделения, в том числе кабинет антикоагулянтной терапии.

В Минске подвели итоги мониторинга медучреждений страны-6

Напомним, межведомственная рабочая группа была создана в 2023 году по поручению Президента нашей страны. Специалисты побывали в медучреждениях по всей Беларуси. Все выявленные недостатки устраняются незамедлительно.

# Медицина # Игорь Юркевич # Ирина Абельская # Здравоохранение Беларуси

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