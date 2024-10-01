В Минске подвели итоги мониторинга медучреждений страны

Итоги мониторинга медучреждений страны проанализировала межведомственная рабочая группа. Основные результаты теперь предстоит донести до руководителей больниц и поликлиник по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 1 октября, на семинаре-совещании собрали представителей некоторых учреждений здравоохранения столицы. Мониторинг медицинской сферы затронул Минск лишь фрагментарно.

Однако проблемы, выявленные в регионах, присущи и ему. В особо пристальном внимании нуждаются такие области, как диспансеризация, наблюдение за пациентами с хроническими патологиями, профилактика различных заболеваний. Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:

Разговор получился очень профессиональный, очень интересный, острый. Мы получили также вопросы и предложения из зала, от наших коллег. Я думаю, что это очень важный и эффективный разговор для всех, в том числе и для системы здравоохранения, для Министерства здравоохранения.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Наметили ряд предложений, которые будут реализованы при вводе в строй, в том числе, второй центральной районной поликлиники, которая будет являться, в том числе, районным диагностическим центром. На базе второй центральной поликлиники также планируется создать новые подразделения, в том числе кабинет антикоагулянтной терапии.