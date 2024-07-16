Угрозы жизни нет – двое пострадавших от урагана находятся на лечении в стационарах

На лечении в стационарах находятся двое пострадавших от урагана в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома и представители Минской городской организации Белорусского Красного Креста навестили пациентов. Сначала они побывали в БСПМ, где в реанимации получает лечение пострадавший мужчина. Затем навестили ребенка в РНЦП неврологии и нейрохирургии. Состояние здоровья пациентов оценивается как стабильное. Угрозы жизни нет.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Всего в БСПМ обратилось четыре пациента, трое из них были отпущены. Оказана амбулаторно-медицинская помощь. Белорусы, на самом деле, люди, которые всегда отличаются состраданием, в стороне не оставалось никогда и Белорусское общество Красного Креста.

Сергей Лепешко, заместитель председателя Минского городской организации Белорусского Красного Креста:

В планах у нас посетить ребенка, также передать ему корзину с фруктами, игрушку и канцелярские принадлежности.