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Угрозы жизни нет – двое пострадавших от урагана находятся на лечении в стационарах

16 июля 2024 17:39
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На лечении в стационарах находятся двое пострадавших от урагана в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Угрозы жизни нет – двое пострадавших от урагана находятся на лечении в стационарах-1

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома и представители Минской городской организации Белорусского Красного Креста навестили пациентов. Сначала они побывали в БСПМ, где в реанимации получает лечение пострадавший мужчина. Затем навестили ребенка в РНЦП неврологии и нейрохирургии. Состояние здоровья пациентов оценивается как стабильное. Угрозы жизни нет.

Угрозы жизни нет – двое пострадавших от урагана находятся на лечении в стационарах-4

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Всего в БСПМ обратилось четыре пациента, трое из них были отпущены. Оказана амбулаторно-медицинская помощь. Белорусы, на самом деле, люди, которые всегда отличаются состраданием, в стороне не оставалось никогда и Белорусское общество Красного Креста.

Угрозы жизни нет – двое пострадавших от урагана находятся на лечении в стационарах-7

Сергей Лепешко, заместитель председателя Минского городской организации Белорусского Красного Креста:
В планах у нас посетить ребенка, также передать ему корзину с фруктами, игрушку и канцелярские принадлежности.

Угрозы жизни нет – двое пострадавших от урагана находятся на лечении в стационарах-10

Всего за медицинской помощью в учреждения здравоохранения столицы обратились 9 человек, пострадавших от стихии. Всем им оказана медпомощь.

# Ураганы # общество # Игорь Юркевич # Сергей Лепешко

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