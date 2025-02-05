В Минске появится новый медицинский центр в 2025 году

Подарок минчанам. Медицинский центр на улице Маяковского распахнет свои двери для пациентов к 3 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В новом здании разместятся три учреждения: 10-я городская стоматологическая поликлиника, Минский эндокринологический центр и центр пластической хирургии. На объекте задействованы 250 человек, к концу февраля их число увеличится до 320-ти. Сейчас в трех блоках ведутся отделочные, штукатурные и стяжечные работы. Используются белорусские материалы. Строительство и поставка оборудования идут по графику.

Анатолий Ведерчик, генеральный директор ОАО «Строительный трест № 4»:

Этот объект был прошлым инвестором оставлен. В связи с этим было проведено обследование этого объекта в начале. Дальше мы приступили к усилению, демонтажу конструкций, которые пришли в негодность. И после этого здесь идет тот объем и те работы, которые выполняются уже на любом объекте.