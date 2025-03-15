В Минской клинической больнице №6 открыли новый кабинет рентгеновской денситометрии

Многофункциональный аппарат предназначен для диагностики остеопороза. Позволяет быстро, безопасно и с высокой точностью определить стадию заболевания. Кроме того, на устройстве можно измерять плотность и процентное соотношение мышечной, жировой и костной ткани в организме. Новый кабинет расширит диагностические возможности учреждения и обеспечит более точную оценку состояния здоровья пациентов.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома: Шестая больница, в которой функционирует городской центр травматологии и ортопедии. Имеется крупный ревматологический центр, который нуждается в этом оборудовании. Этот аппарат будет работать две смены, что позволит обеспечить выполнение исследований 20 минчанам ежедневно. Лучшая доступность данного вида диагностических исследований.

Виктор Аносов, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:

Наши пациенты очень долго ждали. Как известно, у нас здесь более 270 коек для пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ревматологический центр. С помощью этого аппарата будет происходить комплексное, качественное, объективное обследование пациентов с подозрением на остеопроз, на саркопению, на изучение динамики снижения массы тела, если нарушение липидного обмена есть.

В 2024 году в государственных медицинских учреждениях Минска произведена замена трех аппаратов денситометрии. Всего на балансе столичного здравоохранения – пять этих новейших востребованных устройств. Такой метод позволяет выявлять остеопороз на ранних стадиях, что, в свою очередь, способствует своевременному началу лечения и снижению риска серьезных осложнений.